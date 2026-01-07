Škandál v Lige majstrov. Tím zo Sicílie musel odstúpiť, lebo mu zostal iba jeden hráč

Basketbalová Liga majstrov možno nie je až taká prestížna súťaž, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Minimálne nie pre taliansky tím Trapani Shark, ktorý si pár dní po začiatku nového roka ušil z hanby kabát. Čo sa stalo?
Družstvo zo Sicílie pricestovalo na neutrálnu palubovku do bulharského Samokova na prvý zápas vyraďovacej fázy LM (tzv play-in) proti izraelskému tímu Hapoel Netanel Holon iba s piatimi hráčmi.
Dvaja z nich boli dokonca juniori s ročníkmi narodenia 2007 a 2008 bez skúseností z profesionálneho basketbalu.
Štyria sa vyfaulovali
Až štyria talianski hráči z piatich statočných sa však do konca prvej štvrtiny vyfaulovali a podľa pravidiel sa s jedným hráčom na strane Trapani už v zápase nemohlo pokračovať. Bod zlomu nastal 3 minúty a 6 sekúnd pred koncom prvej desaťminútovky, keď musel predčasne pod sprchy aj štvrtý hráč hostí Luigi Patti.
Koniec pre Trapani
Rozhodcovia vzápätí zápas prerušili a neskôr aj ukončili a skontumovali v prospech Holonu za stavu 38:5. Dopad tejto bizarnej situácie na nedostatkom financií sužovaný taliansky klub je ešte tvrdší v tom, že jeho izraelský protivník kontumačne vyhral aj celú sériu hranú na dve víťazstvá a postúpil do šestnástky najlepších tímov LM.
„Prvý zápas play-in medzi Hapoel Netanel Holon a Trapani Shark bol predčasne ukončený ako kontumačná prehra Trapani 5:38, keďže tím mal v tom čase na ihrisku menej ako dvoch hráčov pripravených hrať. Podľa článku 14.5.4 súťažných predpisov Ligy majstrov klub, ktorý prehrá akýkoľvek zápas kontumačne alebo kontumačne v play-in a play-off, prehrá aj celú sériu. V nadväznosti na to sa Hapoel Netanel Holon už kvalifikoval do osemfinále súťaže,“ uvádza oficiálny web basketbalovej Ligy majstrov.