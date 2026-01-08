Levice na prahu historického postupu v Lige majstrov. Tréner Madzin verí hráčom aj divákom - VIDEO

Mužský klubový basketbal na Slovensku už dávno nebol taký populárny, ako práve v týchto dňoch, týždňoch a mesiacoch. Môžu za to dva kluby, ktorým sa darí na európskej scéne – Patrioti Levice a BC Prievidza.
Prvý menovaný tím má na dosah postup medzi 16 najlepších tímov v Lige majstrov. Na splnenie tohto donedávna iba sna stačí takpovediac maličkosť.
Skvelé Levice vyhrali u favorita v Nemecku a priblížili si postup v Lige majstrov - VIDEO
Po triumfe vo Würzburgu (92:89) zdolať rovnakého súpera aj v domácom prostredí – v bratislavskej Gopass aréne. Vyraďovacia fáza play-in sa hrá na dve víťazstvá. V prípade štvrtkovej prehry Levičanov sa bude hrať rozhodujúci tretí zápas 14. januára vo Würzburgu.
Levice nechcú v odvete nič podceniť. Trénerská dvojica Michal Madzin – Ladislav Lutovský si počas viac ako päťhodinovej cesty z Nemecka v pohodlí vlaku analyzovala utorkový duel a poznatky z neho sa bude snažiť preniesť na taktickej porade aj hráčom.
Suverénne víťazstvo! Levický sen v Lige majstrov bude pokračovaťaj po Novom roku - VIDEO
Iba jeden deň voľna
„Prvýkrát sme v situácii, keď hráme play-off po dni voľna. Musíme tento čas využiť na 100%. Možno by sme chceli stihnúť toho aj viac, ale momentálne je priorita, aby si chlapci čo najviac oddýchli a zregenerovali. Lebo záťaž spojená so zápasom a cestovaním je enormná. Určite si nájdeme body, ktoré sa dajú urobiť lepšie, resp. na ktoré si treba dať v druhom zápase pozor. Potrebujeme sa vyvarovať niektorýchdrobných chýb z utorka. Pokúsime sa spraviť maximum, aby sme ich pripravili čo najlepšie,“ povedal Madzin na webe Patriotov Levice.
Vypredaná aréna
Gopass aréna by mala byť totálne vypredaná, zápas sa začne o 18.00 h. Poriadna robota čaká nielen na hráčov, ale aj fanúšikov na tribúnach. Podľa klubového webu sa chystá choreo s tlieskačmi pri nástupe na úvodný rozskok. Rovnako po prvej štvrtine sa budú počítať žlto-zelené šále v hľadisku Gopass arény.
„Máme s tým už skúsenosť a veľmi verím, že energia z tribún môže chalanom dať tú silu navyše, aby sme duel dotlačili do úspešného konca. Tešíme sa na to a spravíme pre to maximum,“ dodal Madzin.