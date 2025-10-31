Vinícius Júnior nedostane od klubu trest za výbuch po striedaní v El Clásicu

APTOPIX Spain Soccer La Liga
Brazílsky útočník španielskeho futbalového klubu Realu Madrid Vinícius Júnior. Foto: AP Photo/Manu Fernandez
Vinícius Júnior nebude potrestaný za svoju podráždenú reakciu po striedaní v El Clásicu, potvrdil to tréner Realu Madrid Xabi Alonso. Brazílsky útočník sa nahneval po tom, čo ho v 72. minúte nahradil Kylian Mbappé, a odišiel do tunela.

Vinícius sa počas týždňa ospravedlnil fanúšikom, spoluhráčom, klubu aj prezidentovi Florentinovi Pérezovi. Tréner Alonso uviedol, že spor je „uzavretý“.

„V stredu sme mali stretnutie so všetkými hráčmi a personálom, Vinícius predniesol bezchybný prejav, hovoril úprimne a zo srdca,“ povedal Alonso na tlačovej konferencii pred víkendovým ligovým zápasom proti Valencii.

„Nebudú žiadne ďalšie kroky proti nemu. Sme všetci v jednej lodi a ťaháme za jeden povraz. Celý tím sa sústredí na ihrisko, čo je najdôležitejšie,“ doplnil.

Vinícius, ktorý má platnú zmluvu do roku 2027, strelil v tejto sezóne päť ligových gólov, no v tíme sa stal hlavným gólovým ťahúňom Kylian Mbappé, ktorý má na konte 16 presných zásahov v 13 zápasoch naprieč všetkými súťažami.

Real Madrid vedie La Ligu s 27 bodmi, má náskok piatich bodov pred FC Barcelona. V sobotu privíta Valenciu, ktorá má problémy so zostupom.

