Bellingham rozhodol o víťazstve Realu Madrid v El Clásicu, FC Barcelona prišiel o Pedriho

„Biely balet“ vedie La Ligu o päť bodov pred FC Barcelona.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Real Madrid
Hráči španielskeho klubu Real Madrid sa tešia z triumfu nad FC Barcelona v domácom súboji La Ligy 2025/2026. Foto: SITA/AP
Španielsko Futbal Futbal z lokality Španielsko

Jude Bellingham strelil rozhodujúci gól a pomohol Realu Madrid k víťazstvu 2:1 nad FC Barcelona v napínavom El Clásicu v rámci 10. kola La Ligy na Štadióne Santiaga Bernabéua. „Biely balet“ si upevnil post lídra hodnotenia Ligy s náskokom piatich bodov pred FC Barcelona.

Kylian Mbappé otvoril skóre, no neskôr nevyužil penaltu. FC Barcelona vyrovnal po góle Fermína Lópeza, ktorý využil prihrávku Marcusa Rashforda, ktorý si v El Clásicu odbil debut. Bellingham však strelil druhý gól Realu päť minút pred prestávkou po prihrávke Édera Militaa.

„Urobili sme to, čo sme mali, náš herný plán. Proti Atletiku sme nehrali podľa predstáv, dnes sme ukázali, čo vieme, a musíme v tom pokračovať,“ povedal Aurélien Tchouaméni.

Katalánci sa museli vyrovnať s absenciami Raphinhu, Roberta Lewandowského aj Daniho Olma. Nastúpil však Lamine Yamal, ktorý sa vrátil po zranení slabín. V závere zápasu bol Pedri vylúčený za druhú žltú kartu po faule na Tchouaméniho, čo vyvolalo krátku potýčku na lavičkách.

„Sezóna je dlhá, máme ešte 28 zápasov a nebojíme sa situácie,“ povedal Marcus Sorg, asistent trénera Barcelony, ktorý viedol tím počas suspendácie hlavného kouča Hansiho Flicka.

Real Madrid mal viac šancí a brankár Wojciech Szczesny zneškodnil niekoľko pokusov vrátane Mbappého penalty. FC Barcelona sa snažil o vyrovnanie, no nedokázal ohroziť bránu Thibauta Courtoisa.

Zápas bol sprevádzaný napätím a emóciami, ktoré vyvrcholili po záverečnom hvizde, keď hráči oboch tímov diskutovali a došlo k potýčke.

Viac k osobe: Aurélien Tchouaméni
Firmy a inštitúcie: FC BarcelonaReal Madrid
Okruhy tém: El Clásico
