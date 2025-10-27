Bellingham rozhodol o víťazstve Realu Madrid v El Clásicu, FC Barcelona prišiel o Pedriho

Jude Bellingham strelil rozhodujúci gól a pomohol Realu Madrid k víťazstvu 2:1 nad FC Barcelona v napínavom El Clásicu v rámci 10. kola La Ligy na Štadióne Santiaga Bernabéua. „Biely balet“ si upevnil post lídra hodnotenia Ligy s náskokom piatich bodov pred FC Barcelona.
Yamal pred El Clásicom kritizoval Real Madrid. Barcelonská hviezda bude motivovaná a pripravená - VIDEO
Kylian Mbappé otvoril skóre, no neskôr nevyužil penaltu. FC Barcelona vyrovnal po góle Fermína Lópeza, ktorý využil prihrávku Marcusa Rashforda, ktorý si v El Clásicu odbil debut. Bellingham však strelil druhý gól Realu päť minút pred prestávkou po prihrávke Édera Militaa.
„Urobili sme to, čo sme mali, náš herný plán. Proti Atletiku sme nehrali podľa predstáv, dnes sme ukázali, čo vieme, a musíme v tom pokračovať,“ povedal Aurélien Tchouaméni.
Mbappé chce s Realom Madrid zmazať minulosezónnu dominanciu FC Barcelona v El Clásicu. Kto zvíťazí?
Katalánci sa museli vyrovnať s absenciami Raphinhu, Roberta Lewandowského aj Daniho Olma. Nastúpil však Lamine Yamal, ktorý sa vrátil po zranení slabín. V závere zápasu bol Pedri vylúčený za druhú žltú kartu po faule na Tchouaméniho, čo vyvolalo krátku potýčku na lavičkách.
„Sezóna je dlhá, máme ešte 28 zápasov a nebojíme sa situácie,“ povedal Marcus Sorg, asistent trénera Barcelony, ktorý viedol tím počas suspendácie hlavného kouča Hansiho Flicka.
Mbappé proti nedisciplinovanému Getafe poslal svoj tím na čelo La Ligy. Real urobil, čo musel
Real Madrid mal viac šancí a brankár Wojciech Szczesny zneškodnil niekoľko pokusov vrátane Mbappého penalty. FC Barcelona sa snažil o vyrovnanie, no nedokázal ohroziť bránu Thibauta Courtoisa.
Zápas bol sprevádzaný napätím a emóciami, ktoré vyvrcholili po záverečnom hvizde, keď hráči oboch tímov diskutovali a došlo k potýčke.