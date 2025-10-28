Carvajal podstúpi ďalšiu operáciu kolena, Real Madrid ho môže postrádať viac ako dva mesiace

Obranca Dani Carvajal zo španielskeho futbalového klubu Real Madrid musí podstúpiť ďalšiu operáciu pravého kolena a môže byť mimo hry viac ako dva mesiace. Informovalo o tom vedenie „bieleho baletu“.
Bellingham rozhodol o víťazstve Realu Madrid v El Clásicu, FC Barcelona prišiel o Pedriho
Tridsaťtriročný Carvajal, ktorý sa vrátil po zranení a nastúpil ako náhradník v nedeľňajšom El Clásicu pri triumfe 2:1 nad FC Barcelona, vynechá víkendový ligový súboj proti Valencii aj budúcotýždňové zápas Ligy majstrov proti FC Liverpool.
Je však pravdepodobné, že do diania nezasiahne minimálne do polovice decembra. „Bola mu diagnostikovaná prítomnosť voľného telesa v pravom kolennom kĺbe. Carvajal podstúpi artroskopiu,“ uviedol Real Madrid bez bližšieho časového odhadu jeho absencie.
Dani Carvajal sa chce vrátiť ešte v tejto sezóne. Desí sa dňa, keď ukončí kariéru
Carvajal utrpel vážne zranenie kolena v roku 2024 na tej istej nohe a podstúpil operáciu, ktorá ho vyradila z väčšiny minulej sezóny. Španielske médiá naznačujú, že by mohol chýbať 6 až 10 týždňov, čo znamená, že pravdepodobne neodohrá novembrové kvalifikačné zápasy Španielska v kvalifikácii o postup na majstrovstvá sveta.