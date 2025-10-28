Carvajal podstúpi ďalšiu operáciu kolena, Real Madrid ho môže postrádať viac ako dva mesiace

Kapitán španielskej reprezentácie vynechá zápasy Ligy majstrov a La Ligy, vážne ohrozená je aj jeho účasť v kvalifikácii MS.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Dani Carvajal
Hráč Realu Madrid Dani Carvajal oslavuje po strelení úvodného gólu vo finálovom zápase futbalovej Ligy majstrov 2023/2024 Borussia Dortmund - Real Madrid. Foto: SITA/AP
Španielsko Futbal Futbal z lokality Španielsko

Obranca Dani Carvajal zo španielskeho futbalového klubu Real Madrid musí podstúpiť ďalšiu operáciu pravého kolena a môže byť mimo hry viac ako dva mesiace. Informovalo o tom vedenie „bieleho baletu“.

Tridsaťtriročný Carvajal, ktorý sa vrátil po zranení a nastúpil ako náhradník v nedeľňajšom El Clásicu pri triumfe 2:1 nad FC Barcelona, vynechá víkendový ligový súboj proti Valencii aj budúcotýždňové zápas Ligy majstrov proti FC Liverpool.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Je však pravdepodobné, že do diania nezasiahne minimálne do polovice decembra. „Bola mu diagnostikovaná prítomnosť voľného telesa v pravom kolennom kĺbe. Carvajal podstúpi artroskopiu,“ uviedol Real Madrid bez bližšieho časového odhadu jeho absencie.

Carvajal utrpel vážne zranenie kolena v roku 2024 na tej istej nohe a podstúpil operáciu, ktorá ho vyradila z väčšiny minulej sezóny. Španielske médiá naznačujú, že by mohol chýbať 6 až 10 týždňov, čo znamená, že pravdepodobne neodohrá novembrové kvalifikačné zápasy Španielska v kvalifikácii o postup na majstrovstvá sveta.

Viac k osobe: Dani Carvajal
Firmy a inštitúcie: Real Madrid
Okruhy tém: La Liga 2025/2026
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk