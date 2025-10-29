Vinícius Júnior sa verejne ospravedlnil Realu Madrid za reakciu na striedanie v El Clásicu

Brazílsky futbalový útočník Vinícius Júnior sa verejne ospravedlnil španielskemu veľkoklubu Real Madrid za svoju podráždenú reakciu po striedaní v zápase proti FC Barcelone, ktorý „biely balet“ vyhral 2:1.
Brazílčan sa po striedaní v 72. minúte nahneval na trénera Xabiho Alonsa a odišiel do tunela. „Chcem sa ospravedlniť všetkým fanúšikom Realu za moju reakciu na striedanie v El Clásicu. Tak ako som sa už ospravedlnil osobne počas dnešného tréningu, chcem sa ospravedlniť aj spoluhráčom, klubu a prezidentovi,“ uviedol 25-ročný hráč.
„Niekedy ma vášeň ovládne, pretože vždy chcem vyhrať a pomôcť tímu. Moja súťaživosť vychádza z lásky k tomuto klubu a všetkému, čo reprezentuje. Sľubujem, že budem bojovať za Real Madrid každú sekundu, ako som to robil od prvého dňa,“ dodal Vinícius.
Hráč sa vrátil na ihrisko a bol jedným z aktérov napätej situácie s mladou hviezdou súpera Laminom Yamalom. Tréner Alonso po zápase uviedol, že situáciu vyriešia v šatni.