Vinícius Júnior sa verejne ospravedlnil Realu Madrid za reakciu na striedanie v El Clásicu

Brazílsky útočník priznal, že vášeň ho niekedy ovládne, sľúbil bojovať za klub.
Brazílsky futbalový útočník Vinícius Júnior sa verejne ospravedlnil španielskemu veľkoklubu Real Madrid za svoju podráždenú reakciu po striedaní v zápase proti FC Barcelone, ktorý „biely balet“ vyhral 2:1.

Brazílčan sa po striedaní v 72. minúte nahneval na trénera Xabiho Alonsa a odišiel do tunela. „Chcem sa ospravedlniť všetkým fanúšikom Realu za moju reakciu na striedanie v El Clásicu. Tak ako som sa už ospravedlnil osobne počas dnešného tréningu, chcem sa ospravedlniť aj spoluhráčom, klubu a prezidentovi,“ uviedol 25-ročný hráč.

„Niekedy ma vášeň ovládne, pretože vždy chcem vyhrať a pomôcť tímu. Moja súťaživosť vychádza z lásky k tomuto klubu a všetkému, čo reprezentuje. Sľubujem, že budem bojovať za Real Madrid každú sekundu, ako som to robil od prvého dňa,“ dodal Vinícius.

Hráč sa vrátil na ihrisko a bol jedným z aktérov napätej situácie s mladou hviezdou súpera Laminom Yamalom. Tréner Alonso po zápase uviedol, že situáciu vyriešia v šatni.

