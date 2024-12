Viktor Orbán pozná príčinu útoku v Magdeburgu, môže zaň migračná politika Únie, tvrdí maďarský premiér

Maďarský premiér Viktor Orbán pripísal piatkový útok na vianočné trhy v nemeckom Magdeburgu „na vrub“ imigrácii. Počas vystúpenia pred nezávislými médiami v Budapešti vyjadril sústrasť rodinám obetí nazývajúc čin „teroristickým aktom“. Zároveň však naznačil, že za útok môže migračná politika Európskej únie.

Piatkový teroristický útok na vianočné trhy v nemeckom Magdeburgu si podľa najnovších správ vyžiadal piatich mŕtvych vrátane 9-ročného dieťaťa a najmenej 200 zranených. Najmenej 41 ľudí je vo vážnom stave. Podľa nemeckých orgánov je podozrivým 50-ročný saudskoarabský lekár, ktorý žije v Nemecku od roku 2006.

Orbán bez dôkazov tvrdil, že takéto útoky v Európe začali až po roku 2015, keď sa do EÚ dostali stovky tisíc migrantov z Blízkeho východu a Afriky. Hoci Európa zažila ozbrojené útoky už dávno predtým, vrátane bombových útokov v Madride v roku 2004 a útokov v Londýne v roku 2005, Orbán vyhlásil, že „niet pochýb o spojení medzi migráciou a terorizmom“.

Orbán skritizoval vedenie EÚ za snahu údajne preniesť „scenár Magdeburgu“ aj do Maďarska. Maďarská vláda pod vedením Orbána sa od roku 2015 striktne stavia proti príchodu ľudí do krajiny a na južných hraniciach so Srbskom a Chorvátskom postavila ploty s ostnatým drôtom.

V júni Súdny dvor Európskej únie nariadil Maďarsku zaplatiť pokutu za porušovanie azylových pravidiel EÚ, ale Orbán sa rozhodol nezmeniť politiku. V sobotu prisľúbil, že jeho vláda sa bude brániť proti snahám EÚ presadiť v Maďarsku svoju imigračnú politiku.