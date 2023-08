V našom tele sa nachádza množstvo orgánov, ktoré vzájomne spolupracujú a umožňujú nám viesť plnohodnotný život. Ale viete, že existujú orgány, ktoré nie sú nevyhnutné pre naše prežitie? Je fascinujúce, aké úlohy jednotlivé orgány zohrávajú a ako naše telo dokáže fungovať normálne aj bez nich. Sú však v našom tele aj orgány, ktoré si často nevšímame, no zohrávajú kľúčovú úlohu v našom zdraví a bez nich by sme nemohli žiť. Výborným príkladom je „podceňovaná“ pečeň. Čítajte ďalej a zistite, bez ktorých orgánov dokážeme prežiť, ako aj zaujímavé fakty týkajúce sa pečene a možné dôvody, prečo jej nevenujeme dostatočnú pozornosť.

Orgány, bez ktorých by človek mohol bez závažných následkov prežiť, sú napríklad slepé črevo, žlčník, slezina, hrubé črevo, žalúdok, jedna oblička, jedno plúce, či reprodukčné orgány.

Viaceré funkcie sleziny môže prevziať pečeň

Nachádza sa v ľavej hornej časti brucha, vedľa žalúdka a za ľavými rebrami. Pomáha filtrovať krv, bojuje proti baktériám v krvi, kontroluje hladinu bielych krviniek, skrínuje krv a odstraňuje všetky staré a poškodené červené krvinky. Je dôležitou súčasťou imunitného systému, ale môžeme prežiť aj bez nej. Je tomu tak preto, že mnohé je funkcie môže prevziať pečeň. O slezinu ľudia najčastejšie prichádzajú po dopravných alebo športových nehodách, po silnom údere do brucha alebo po zlomenine rebier.

Úloha slepého čreva nie je celkom jasná

Je to malý slepý výbežok umiestnený na začiatku hrubého čreva, v pravom dolnom kvadrante brušnej dutiny. Slepé črevo je orgán, ktorý nemá špecifickú funkciu u ľudí a jeho úloha doteraz nie je jasná. Medzi najčastejšie príčiny odstránenia patrí “ zápal slepého čreva”

Žlčníkové kamene sú zvyčajne neškodné

Žlčník je malý orgán hruškovitého tvaru, ktorý ukladá a uvoľňuje žlč. Žlč je tekutina, ktorú produkuje pečeň a ktorá pomáha tráviť tuky v jedle. Žlčník sa nachádza v pravej hornej časti brucha, tesne pod pečeňou. Medzi najčastejšie problémy so žlčníkom patria žlčníkové kamene. Zvyčajne sú neškodné, ale môžu spôsobiť bolesť, nevoľnosť či zápal. Väčšina problémov so žlčníkom „sa lieči“ odstránením žlčníka.

Hrubé črevo „odstraňuje“ najmä rakovina

Hrubé črevo je súčasťou tráviaceho systému. Je to rúrkovitý orgán, ktorý je na jednom konci spojený s tenkým črevom a na druhom s konečníkom. Hrubé črevo má štyri časti: slepé črevo, hrubé črevo, konečník a análny kanál. Čiastočne strávená potrava prechádza cez slepé črevo do hrubého čreva, kde sa odstraňuje voda, niektoré živiny a elektrolyty. Zvyšný materiál, nazývaný stolica, sa pohybuje cez hrubé črevo, ukladá sa v konečníku a opúšťa telo cez análny kanál a konečník. Najčastejšou príčinou odstránenia hrubého čreva je rakovina tohto orgánu.

Menej známy fakt je, že sa dá “ žiť” aj bez žalúdka

Žalúdok je dôležitý orgán a najrozšírenejšia časť tráviaceho systému. Predchádza mu pažerák a nasleduje tenké črevo. Je to veľký, svalnatý a dutý orgán, ktorý umožňuje držanie potravy. Medzi jeho primárne funkcie patrí dočasné skladovanie potravy a čiastočné chemické a mechanické trávenie potravy. Väčšinu problémov so žalúdkom, ak sa zistia dostatočne skoro, možno liečiť, aby sa predišlo väčšej deštrukcii orgánu. O časť alebo celý žalúdok ľudia väčšinou prichádzajú kvôli rakovine tohto orgánu. Chirurgické odstránenie žalúdka sa nazýva gastrektómia.

Pľúca dokážu prevziať časť práce chýbajúceho pľúca

Sprístupňujú nášmu telu kyslík a odstraňujú plyny, ako je oxid uhličitý. Tento proces prebieha 12 až 20 – krát za minútu. Tvoria veľkú časť nášho dýchacieho systému. Máme dve pľúca, jednu na každej strane hrudníka. Medzi časté ochorenia pľúc patria astma, bronchitída, chronická obštrukčná choroba pľúc, cystická fibróza a ďalšie. Ak sa odstráni jedno z pľúc, alebo časť z neho, zvyšné pľúca sa môžu rozšíriť, aby prevzali časť práce chýbajúcich pľúc.

Človek môže žiť plnohodnotne aj s jednou obličkou

Sú to párové orgány v tvare fazule na oboch stranách chrbtice, pod rebrami a za bruchom. Ich úlohou je filtrovať krv. Odstraňujú odpad, kontrolujú telesnú rovnováhu tekutín a udržiavajú správnu hladinu elektrolytov. Každá oblička má okolo milióna malých filtrov nazývaných nefróny. Mohlo by vám fungovať len 10 % obličiek a nemuseli by ste si pritom všimnúť žiadne príznaky. Ak ale prestane prúdiť do obličky krv, jej časť alebo celá môže odumrieť. To môže viesť až k ich zlyhaniu. Existuje ešte niekoľko ochorení, ktoré môžu prispieť k zlyhaniu obličiek. Človek môže viesť plnohodnotný život aj s jednou obličkou. Ak mu ale zlyhajú obidve, prichádza na rad dialýza a čakanie na transplantáciu.

Reprodukčné orgány sú potrebné na vznik života, nie na jeho udržanie

Reprodukčné orgány mužov i žien, vrátane semenníkov a maternice, sú potrebné na splodenie dieťaťa. Nie sú však potrebné na udržanie života. Mnohým ľuďom boli reprodukčné orgány odstránené následkom liečby rakoviny alebo iných ochorení.

Toto sú orgány bez ktorých môžeme žiť plnohodnotný život, aj keď s určitými úpravami a obmedzeniami. V našom tele máme orgány, ktorých zlyhanie alebo odstránenie, nie je zlučiteľné so životom. Na čele tohto rebríčka je srdce, ktorého funkciu nikto z nás nepodceňuje. Na druhej strane, orgán, ktorého funkciu máme tendenciu stále podceňovať, je pečeň. Viete však, že aj pečeň je orgán, bez ktorého nedokážeme žiť? Prečo je tomu tak?

Pečeň – môžeme bez nej žiť?

„Pečeň je dôležitý orgán, ktorý v tele plní viacero životne dôležitých funkcií. Medzi najdôležitejšie patrí detoxikácia. Pečeň filtruje a odstraňuje toxíny, lieky a iné škodlivé látky z krvi. Pomáha tiež metabolizovať tuky, bielkoviny a sacharidy, premieňa glukózu na glykogén, ktorý skladuje a produkuje aj žlč. Tá je nápomocná pri trávení. Pečeň tiež uchováva dôležité živiny, ako sú vitamíny a minerály a uvoľňuje ich podľa potreby tela. Pomáha aj regulovať hladinu cukru v krvi, krvný tlak a cholesterol. Bez pečene teda naše telo nedokáže fungovať,“ hovorí gastroenterológ, doc. Ladislav Kužela, PhD, MPH..

Ladislav Kužela. Foto: Sanofi

Čo všetko robí pečeň?

Pečeň je orgán, ktorý je schopný sa rýchlo regenerovať a to vďaka svojej jedinečnej štruktúre a funkciám. „Pečeň sa skladá zo špecializovaných buniek nazývaných hepatocyty, ktoré majú schopnosť v prípade potreby deliť a regenerovať. Je to nevyhnutné, pretože pečeň je zodpovedná za spracovanie a detoxikáciu rôznych látok, ktoré vstupujú do tela, vrátane liekov, alkoholu a toxínov. Okrem toho pečeň produkuje dôležité bielkoviny, ako je albumín a faktory zrážanlivosti, a ukladá glukózu a glykogén.“ hovorí doc. MUDr. Ladislav Kužela. Pečeň má podľa jeho slov vysokú rezervnú kapacitu. Vďaka tomu, keď je poškodená alebo odstránená jej veľká časť, zvyšná časť dokáže takúto stratu kompenzovať. „Pečeň má jedinečnú štruktúru, ktorá jej umožňuje rýchlu regeneráciu. Skladá sa totiž z tisícov malých funkčných jednotiek nazývaných laloky. Každý lalok má centrálnu žilu a vetvy pečeňovej artérie a žlčovodu. To umožňuje, aby sa jednotlivé laloky pečene regenerovali nezávisle od seba.“

Aj regenerácia má svoje limity

Regeneračná schopnosť pečene má však svoje limity. Pri dlhodobom vystavení pečene toxickým látkam, môže prísť k jej poškodeniam. Celosvetovo najčastejším ochorením pečene je jej nealkoholové stukovatenie alebo steatóza. Je to stav, kedy sa v pečeni hromadí veľké množstvo tuku, čo môže viesť k zápalu a poškodeniu pečene. „Najčastejšími príčinami stukovatenej pečene sú obezita a inzulínová rezistencia, ktoré môžu spôsobiť ukladanie prebytočného tuku v pečeni. To môže viesť k nealkoholovému stukovateniu pečene, čo je najbežnejší typ stukovatenia pečene. K hromadeniu tuku v pečeňových bunkách a následne k stukovateniu pečene, prispieva aj konzumácia veľkého množstva alkoholu, vysoké hladiny triglyceridov a cholesterolu v krvi, a tiež niektoré vírusové infekcie.“

Chorá pečeň? Mne sa to nemôže stať!

Aj napriek tomu, že fakty hovoria jasnou rečou a čísla chorých stále rastú, úlohu pečene stále bagatelizujeme. Prečo je to tak? „Ľudia môžu podceňovať ochorenia pečene, pretože príznaky nie sú vždy viditeľné, alebo sú viditeľné, až keď stav prejde do závažného štádia. Okrem toho môžu byť ochorenia pečene spôsobené mnohými faktormi, ako je nadmerná konzumácia alkoholu, obezita alebo vírusové infekcie, čo môže viesť k tomu, že si ľudia myslia, že sa im to nestane. Navyše často chýba povedomie a pochopenie toho, aká dôležitá je pečeň pre celkové zdravie a aké ťažké je liečiť pokročilé ochorenie pečene,“ hovorí doc. MUDr. Ladislav Kužela.

