Vianočné online nákupy môžu znepríjemniť internetové podvody, obchodné reťazce vyzývajú k opatrnosti

Predvianočné obdobie prináša zvýšený počet online nákupov, no zároveň rastie aj výskyt internetových podvodov. Obchodné reťazce združené v Slovenskej aliancii moderného obchodu (SAMO) preto varujú spotrebiteľov pred týmito klamlivými praktikami a vyzývajú ich k zvýšenej opatrnosti.
Rôzne formy podvodov
Predseda SAMO Martin Krajčovič poukazuje na to, že počet a kvalita internetových podvodov v posledných rokoch narastá, čo súvisí aj s technologickým pokrokom: „Podvody sú dnes mimoriadne sofistikované a pre bežného spotrebiteľa je čoraz ťažšie ich rozpoznať, najmä v hektickom predvianočnom období.“
Podvodné ponuky sa objavujú v rôznych formách. Najčastejšie ide o falošné súťaže na sociálnych sieťach, ktoré lákajú na jednoduché odpovede, alebo o falošné e-shopy ponúkajúce známe produkty za neuveriteľne nízke ceny. Niektoré scam stránky dokonca napodobňujú oficiálne weby známych obchodníkov, využívajúc ich logá a mierne zmenené domény, čo sťažuje ich rozpoznanie.
Aj podvodníci neustále napredujú
M. Krajčovič upozorňuje aj na moderné metódy podvodníkov, medzi ktoré patria videá využívajúce umelú inteligenciu. Tieto videá údajne zobrazujú bývalých zamestnancov sľubujúcich zadarmo produkty, čo je mimoriadne nebezpečné, pretože pôsobia veľmi reálne a dôveryhodne.
Slovenská aliancia moderného obchodu preto dôrazne radí spotrebiteľom, aby neklikali na podozrivé odkazy mimo oficiálnych stránok a sociálnych sietí obchodníkov a nikdy nezdieľali osobné ani platobné údaje.