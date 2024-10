Vianoce, o ktoré sa môžeme podeliť: Orange prináša televíziu a internet na 6 mesiacov zadarmo, k tomu dáva balíček HBO s aplikáciou Max a ďalšie prekvapenia v najlepšej sieti

Televízia a optický internet na 6 mesiacov zadarmo a k tomu balík HBO s aplikáciou Max, 250 GB dát pre nových zákazníkov predplatených kariet, či atraktívne dvojice zariadení je ochutnávka vianočných darčekov, ktoré si Orange pripravil pre svojich zákazníkov. Aby si jeho zákazníci vychutnali Vianoce skutočne naplno, Orange je tu s vianočnou ponukou, o ktorú sa jeho zákazníci môžu podeliť aj so svojimi najbližšími. Vianočná ponuka Orangeu štartuje už dnes 29. októbra.

„Orange je tu s vianočnou ponukou pre všetkých. Pozitívna zákaznícka skúsenosť je to, na čo sa sústredíme kontinuálne po celý rok a vysoko nastavenú latku sa snažíme preskočiť práve teraz, v predvianočnom období. Chceme, aby si vianočnú atmosféru a vzácne sviatočné chvíle užili naplno aj vďaka nám všetci naši zákazníci, a preto prichádzame s ponukou pre všetkých. Rozhodli sme sa obdarovať nových aj existujúcich zákazníkov, myslíme na zákazníkov s paušálmi aj s predplatenými službami, ale aj na tých, ktorí využívajú len naše fixné služby. Pre každého máme niečo pripravené, prinášame Vianoce, o ktoré sa môžu podeliť a ktoré, veríme, si užijú v tej najlepšej spoločnosti,“ hovorí Michaela Koštialová, marketingová manažérka spoločnosti Orange Slovensko.

Televízia a optický internet na 6 mesiacov zadarmo, k tomu HBO a aplikácia Max

Sviatky plné zábavy vďaka exkluzívnej ponuke, ktorá umožňuje využívať televíziu a internet až na šesť mesiacov bez mesačných poplatkov a k tomu balíček HBO s aplikáciou Max, si môžu užívať zákazníci Orangeu, ktorí si od zajtra, 29. októbra, aktivujú nový Stredný a vyšší optický internet spolu so Strednou a vyššou TV s viazanosťou na 24 mesiacov.

Po uplynutí šiestich mesiacov budú môcť zákazníci využívať všetky tieto služby, čiže televíziu, optický internet a balík HBO naďalej za výhodnú cenu od 33 eur mesačne.

Ani tí zákazníci, ktorí hľadajú spoľahlivé internetové pripojenie a televíziu nepotrebujú, nebudú o atraktívnu ponuku ukrátení. Práve pre nich je pripravená možnosť získať až štyri mesiace internetu bez mesačných poplatkov spolu s aplikáciou Max. Ponuka je určená pre všetkých zákazníkov, ktorí si aktivujú nový Stredný alebo vyšší internetový balík s viazanosťou na 24 mesiacov. Po skončení zvýhodneného obdobia si internet spolu s aplikáciou Max budú môcť užívať už od 22 eur mesačne. Táto ponuka platí ako pre optické pripojenie, tak aj pre 4G internet fLTE so zariadením Flybox alebo ODU/IDU.

100 GB dát pre všetkých ako darček

Pre všetkých zákazníkov, ktorí využívajú Paušály Plus, Yoxo Paušál, Mini, Go Safe, Go Safe Data, Pro Biznis, Go Biznis Paušál Small, Paušál Light, paušál Data Safe alebo predplatené karty Prima, je pripravený atraktívny darček v podobe 100 GB dát. Všetci noví aj existujúci zákazníci s paušálmi a s predplatenými kartami si môžu v období od 29. októbra do 31. decembra 2024 bezplatne aktivovať 100 GB dát. Zákazníci s paušálmi tieto dáta získajú od prvého dňa aktivácie do konca fakturačného obdobia a na celé nasledujúce fakturačné obdobie, zákazníci s predplatenými kartami na 30 dní od prvého dňa aktivácie.

Benefit 100 GB si zákazníci môžu aktivovať v mobilnej aplikácii Môj Orange, v zákazníckej zóne, zaslaním SMS v tvare „100GB A“ na číslo 445 (zákazníci predplatených kariet) alebo na číslo 620 (zákazníci s paušálmi) prípadne osobne v ktorejkoľvek predajni Orangeu.

Foto: Orange

Až 250 GB dát pre nových zákazníkov predplatených služieb

Pre nových zákazníkov predplatených služieb Prima Voľba a Prima Kids, vrátane zákazníkov, ktorí si prenášajú číslo do Orange, je pripravený skvelý benefit navyše. Okrem úvodného benefitu 100 GB dát na mesiac môžu v období až do 4. februára 2025 získať ďalších 25 GB dát mesačne na 6 mesiacov úplne zadarmo. Stačí si pravidelne dobíjať kredit vo výške minimálne 10 eur mesačne a 25 GB dát získajú automaticky. Spolu tak majú možnosť využiť až 250 GB bezplatných dát. Zároveň si k novej predplatenej karte môžu zobrať aj smartfón Xiaomi Redmi 14C 128 GB za výhodnú cenu 109 eur.

Nové dvojice zariadení k výhodným paušálom

Pre tých, ktorí hľadajú nové smartfóny, pripravil Orange vianočné balíky v podobe dvojíc zariadení. Všetci zákazníci, noví aj existujúci, vrátane biznis zákazníkov a podnikateľov môžu k svojmu hlasovému paušálu so smartfónom s viazanosťou dostať druhé zariadenie bez viazanosti len za 1 euro. Do vianočnej ponuky zaradil Orange tieto atraktívne dvojice zariadení:

Samsung Galaxy S24, ku ktorému zákazník dostane Samsung Galaxy A25 za 1 euro,

Redmi Note 13 Pro, kde má zákazník na výber buď smartfón Redmi Note 13 128 GB alebo robotický vysávač Robot Vacuum E10 za 1 euro,

Motorola Edge 50 Neo s druhým rovnakým zariadením v hodnote 549 eur bez viazanosti za 1 euro.

Vianočnú ponuku okrem atraktívnych dvojíc zariadení obohatí napríklad aj prémiová Samsung TV s uhlopriečkou 55”, obrazovkou QLED a podporou aplikácie OrangeTV a tiež Sony Playstation 5 Slim spolu s hrou AstroBot.

Vianočná pohoda pri filmoch s Orangeom

Stále to však nie je všetko. Orange pripravuje pre všetkých existujúcich zákazníkov s televíznymi službami vianočný bonus v podobe prístupu k vybraným prémiovým kanálom počas 30 dní. Zákazníci tak budú môcť sledovať stanice, ktoré sú bežne dostupné len pre platených používateľov. Navyše, Orange pridáva špeciálny rodinný kanál, na ktorom sa počas vianočného obdobia budú vysielať filmy z Orange filmotéky a ďalšie exkluzívne tituly. Na svoje si prídu najmenší diváci, ktorí sa môžu tešiť na klasické česko-slovenské rozprávky alebo animované celovečerné filmy, ako aj dospelí filmoví fanúšikovia, ktorých určite potešia filmy s hviezdnym obsadením ako Bruce Willis, Tom Hanks, Hally Berry, Penelope Cruz alebo Antonio Banderas.

Vynovená ponuka Love

Orange zároveň od 29. októbra upravuje aj svoju ponuku Love. Tá zákazníkom umožňuje spojiť si mobilné a fixné služby do jedného balíka, vďaka čomu získajú zvýhodnenia počas celej doby využívania spojených služieb. Ak si zákazníci spoja Základný paušál s minimálne Stredným internetom do ponuky Love, po novom získajú automatickú zľavu 1 € mesačne a 2 GB dát navyše. Zákazníci so Stredným paušálom a Stredným a vyšším internetom teraz získajú zľavu 2 € a dvojnásobok dát. Pri Veľkom a Prémiovom paušále sa podmienky nemenia, zostáva teda zľava 5 € a dvojnásobná porcia dát. Zákazníci tak môžu počas dvoch rokov ušetriť až 120 eur.

