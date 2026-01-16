Verstappen cíti motiváciu pred veľkými zmenami v Red Bulle pre sezónu 2026

Red Bull odhalil nový monopost a pripravuje sa na výrazné zmeny v pravidlách F1.
Formula 1, Veľká cena Talianska
Holanďan Max Verstappen na Red Bulle počas Veľkej ceny Talianska na okruhu v Monze. Foto: Christian Bruna/Pool via AP.
Štvornásobný majster sveta v prestížnom motoristickom seriáli monopostov F1 Max Verstappen vyjadril motiváciu zvládnuť nový monopost pre sezónu 2026, ktorý tím Red Bull predstavil vo štvrtok v USA. Seriál F1 čakajú výrazné zmeny.

Tím predstavil novú farebnú schému svojich vozidiel pred niekoľkými stovkami hostí v Detroite, spravil tak necelé dva mesiace pred začiatkom sezóny v austrálskom Melbourne. Úvodné preteky sezóny sú naplánované na 8. marca.

Pravidlá pre rok 2026 prinášajú aerodynamické zmeny, ktoré majú za cieľ znížiť hmotnosť a rozmery áut, a tiež úpravy špecifikácií motorov tak, aby väčší podiel výkonu pochádzal z elektrickej energie v hybridných jednotkách.

„Je tu veľa neznámych, veľké zmeny v motore aj v aute. Spočiatku si počas testovacích dní budem musieť zvyknúť. Motivácia je veľmi vysoká,“ povedal Verstappen.

„Vždy chvíľu trvá, kým si na niečo zvyknete. Treba pochopiť, kde sa najviac nachádza výkon, a získať pohodlie v aute. Aj s novým motorom to nejaký čas potrvá,“ doplnil.

Tím Red Bull doteraz využíval motory Honda, no v roku 2023 sa pustil vývoj vlastného motora pre rok 2026 v spolupráci s automobilovým gigantom Ford, ktorý sa do F1 vracia po 22 rokoch.

Verstappenova séria štyroch titulov za sebou skončila v roku 2025, keď si prvenstvo vybojoval Brit Lando Norris z konkurenčného McLarenu. Napriek horšiemu autu holandský jazdec bojoval a vyhral osem pretekov, viac než Norris aj jeho tímový kolega Oscar Piastri.

V tejto sezóne bude Verstappena sprevádzať francúzsky jazdec Isack Hadjar, ktorý postúpil na druhú pozíciu v tíme po úspešnej prvej sezóne v tíme Racing Bulls.

Hadjar bol tiež prítomný pri odhalení novej podoby vozidiel, spolu so šéfom tímu Red Bull Laurentom Mekiesom, ktorý upozornil na strmú krivku jeho učenia v dôsledku rozsiahlych regulácií a nového motora.

„Bolo by naivné myslieť si, že môžeme postaviť motor od nuly a byť hneď konkurencieschopní s tými, čo majú 95-ročné skúsenosti,“ povedal Mekies pre AFP.

