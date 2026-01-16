Verstappen cíti motiváciu pred veľkými zmenami v Red Bulle pre sezónu 2026

Štvornásobný majster sveta v prestížnom motoristickom seriáli monopostov F1 Max Verstappen vyjadril motiváciu zvládnuť nový monopost pre sezónu 2026, ktorý tím Red Bull predstavil vo štvrtok v USA. Seriál F1 čakajú výrazné zmeny.
Ako férový a čestný jazdec. Lando Norris je hrdý na svoj spôsob víťazstva v seriáli F1
Tím predstavil novú farebnú schému svojich vozidiel pred niekoľkými stovkami hostí v Detroite, spravil tak necelé dva mesiace pred začiatkom sezóny v austrálskom Melbourne. Úvodné preteky sezóny sú naplánované na 8. marca.
Pravidlá pre rok 2026 prinášajú aerodynamické zmeny, ktoré majú za cieľ znížiť hmotnosť a rozmery áut, a tiež úpravy špecifikácií motorov tak, aby väčší podiel výkonu pochádzal z elektrickej energie v hybridných jednotkách.
Nový šampión MS F1 Norris sa rozplakal, obhajcu Verstappena zdolal o 2 body
„Je tu veľa neznámych, veľké zmeny v motore aj v aute. Spočiatku si počas testovacích dní budem musieť zvyknúť. Motivácia je veľmi vysoká,“ povedal Verstappen.
„Vždy chvíľu trvá, kým si na niečo zvyknete. Treba pochopiť, kde sa najviac nachádza výkon, a získať pohodlie v aute. Aj s novým motorom to nejaký čas potrvá,“ doplnil.
Kto sa stane šampiónom vo Formule 1? Toto je majstrovská matematika pre Norrisa, Verstappena a Piastriho - FOTO
Tím Red Bull doteraz využíval motory Honda, no v roku 2023 sa pustil vývoj vlastného motora pre rok 2026 v spolupráci s automobilovým gigantom Ford, ktorý sa do F1 vracia po 22 rokoch.
Verstappenova séria štyroch titulov za sebou skončila v roku 2025, keď si prvenstvo vybojoval Brit Lando Norris z konkurenčného McLarenu. Napriek horšiemu autu holandský jazdec bojoval a vyhral osem pretekov, viac než Norris aj jeho tímový kolega Oscar Piastri.
Bez tímových príkazov! Verstappen podporuje voľný súboj jazdcov McLarenu v Katare
V tejto sezóne bude Verstappena sprevádzať francúzsky jazdec Isack Hadjar, ktorý postúpil na druhú pozíciu v tíme po úspešnej prvej sezóne v tíme Racing Bulls.
Hadjar bol tiež prítomný pri odhalení novej podoby vozidiel, spolu so šéfom tímu Red Bull Laurentom Mekiesom, ktorý upozornil na strmú krivku jeho učenia v dôsledku rozsiahlych regulácií a nového motora.
Verstappen si uvedomuje, čo sa musí stať, aby v Mexiku zvíťazil. Jazdci pred ním musia odstúpiť - FOTO
„Bolo by naivné myslieť si, že môžeme postaviť motor od nuly a byť hneď konkurencieschopní s tými, čo majú 95-ročné skúsenosti,“ povedal Mekies pre AFP.