Bez tímových príkazov! Verstappen podporuje voľný súboj jazdcov McLarenu v Katare

Max Verstappen privítal rozhodnutie tímu McLaren nezavádzať tímové príkazy na podporu Landa Norrisa pred záverečnými dvoma pretekmi sezóny, vrátane nadchádzajúcej Veľkej ceny Kataru. Štvornásobný majster sveta, ktorý má rovnaký počet bodov ako Oscar Piastri a zaostáva o 24 bodov za Norrisom, povedal, že ho toto rozhodnutie neprekvapilo.
„Nemôžete urobiť lepšiu prácu, než im dovoliť súťažiť, pretože prečo by ste náhle povedali, že Oscar už nesmie predbiehať Norrisa,“ uviedol Verstappen. Dodal, že ak by sa ocitol v takej situácii, jednoznačne by tímové príkazy odmietol. „Ak ste skutočný víťaz a pretekár, idete do toho, aj keď zaostávate,“ povedal.
Lando Norris pricestoval do USA plný sebavedomia. Pred VC Las Vegas vedie s náskokom 24 bodov
Verstappen vyhral minulý víkend v Las Vegas, keď boli obaja jazdci McLarenu diskvalifikovaní, čo mu vrátilo reálnu šancu na piaty titul. Napriek tomu vie, že Norris môže získať titul, ak ho v Kataru predbehne o dva body.
Oscar Piastri predtým potvrdil, že o tímových príkazoch sa v McLarene diskutovalo, no rozhodli sa ich nezavádzať. „Stále mám rovnaký počet bodov ako Max a mám slušnú šancu vyhrať, ak pôjdu veci mojím smerom,“ povedal Piastri.