Verstappen si uvedomuje, čo sa musí stať, aby v Mexiku zvíťazil. Jazdci pred ním musia odstúpiť - FOTO

Verstappen od konca augusta znížil stratu zo 104 bodov na iba 40 za lídrom série Oscarom Piastrim z McLarenu, pričom v ostatných piatich pretekoch trikrát zvíťazil a pripísal si aj dve druhé miesta.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Jazdec Red Bull Max Verstappen formula súťaž
Jazdec Red Bullu Max Verstappen z Holandska oslavuje svoju pole position po kvalifikácii pred Veľkou cenou Talianska na pretekárskej dráhe v Monze v talianskej Monze. Taliansko, 6. septembra 2025. Foto: (AP Photo/Luca Bruno)
Mexiko Motošport Motošport z lokality Mexiko

Štvornásobný šampión Formuly 1 Max Verstappen povedal, že ak si chce udržať svoju snahu o piaty titul po Veľkej cene Mexika, bude sa musieť spoľahnúť na to, že ostatní jazdci z pretekov odstúpia.

Po kvalifikácii vyštartuje až z piateho miesta. Prvý bude Lando Norris z McLarenu, ktorý sa usiluje o celkový triumf v šampionáte, nasleduje dvojica z Ferrari Charles Leclerc a Lewis Hamilton a pred Holanďanom je ešte George Russell z Mercedesu.

„Každé kolo, ktoré som tento víkend zajazdil, nebolo dobré. Keď nemáte žiadnu rýchlosť, nie je tu žiadna skutočná cesta na zotavenie. Ak sa chcem dostať dopredu, potrebujem, aby jazdci predo mnou odstúpili,“ uviedol Verstappen podľa agentúry AFP.

„Keby sme vedeli, čo je zle, mohli by sme to zmeniť, ale, bohužiaľ, to nerobíme a skúsili sme už toľko vecí. Jednoducho to nie je dobré. A nie je to pre nedostatok snahy. Od začiatku prvej kvalifikácie som vedel, že v mojej jazde to nebude ono,“ doplnil „lietajúci Holanďan“.

Fotogaléria: Max Verstappen

APTOPIX F1 US Grand Prix Auto Racing
Jazdec Red Bull Max Verstappen formula súťaž
Max Verstappen
Lewis Hamilton, Max Verstappen

Uvedomuje si však, že ak chce tento rok uspieť a získať neočakávaný, ale veľkolepý piaty titul, musí si udržať vlnu takmer dokonalých výsledkov.

Veľká cena Mexika sa začína o 21.00 h SELČ. Preteky majú 71 kôl, jazdci celkovo prejdú vzdialenosť 305,6 kilometra.

Viac k osobe: Charles LeclercGeorge RussellLando NorrisLewis HamiltonMax VerstappenOscar Piastri
Firmy a inštitúcie: FerrariMcLarenRed Bull
Okruhy tém: automobilové preteky body Formula 1 Veľká cena Mexika Výsledky
