Verstappen si uvedomuje, čo sa musí stať, aby v Mexiku zvíťazil. Jazdci pred ním musia odstúpiť - FOTO

Štvornásobný šampión Formuly 1 Max Verstappen povedal, že ak si chce udržať svoju snahu o piaty titul po Veľkej cene Mexika, bude sa musieť spoľahnúť na to, že ostatní jazdci z pretekov odstúpia.
Po kvalifikácii vyštartuje až z piateho miesta. Prvý bude Lando Norris z McLarenu, ktorý sa usiluje o celkový triumf v šampionáte, nasleduje dvojica z Ferrari Charles Leclerc a Lewis Hamilton a pred Holanďanom je ešte George Russell z Mercedesu.
Verstappen získal pole position pre šprint v americkom Austine, tlačí sa na jazdcov McLarenu
„Každé kolo, ktoré som tento víkend zajazdil, nebolo dobré. Keď nemáte žiadnu rýchlosť, nie je tu žiadna skutočná cesta na zotavenie. Ak sa chcem dostať dopredu, potrebujem, aby jazdci predo mnou odstúpili,“ uviedol Verstappen podľa agentúry AFP.
„Keby sme vedeli, čo je zle, mohli by sme to zmeniť, ale, bohužiaľ, to nerobíme a skúsili sme už toľko vecí. Jednoducho to nie je dobré. A nie je to pre nedostatok snahy. Od začiatku prvej kvalifikácie som vedel, že v mojej jazde to nebude ono,“ doplnil „lietajúci Holanďan“.
Verstappen od konca augusta znížil stratu zo 104 bodov na iba 40 za lídrom série Oscarom Piastrim z McLarenu, pričom v ostatných piatich pretekoch trikrát zvíťazil a pripísal si aj dve druhé miesta.
Uvedomuje si však, že ak chce tento rok uspieť a získať neočakávaný, ale veľkolepý piaty titul, musí si udržať vlnu takmer dokonalých výsledkov.
Veľká cena Mexika sa začína o 21.00 h SELČ. Preteky majú 71 kôl, jazdci celkovo prejdú vzdialenosť 305,6 kilometra.