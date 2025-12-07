Nový šampión MS F1 Norris sa rozplakal, obhajcu Verstappena zdolal o 2 body

Lando Norris strieda Maxa Vestappena na tróne určenom pre šampióna formuly 1.
MS F1: Veľká cena Abú Zabí
Radosť britského pretekára McLarenu Landa Norrisa z premiérového titulu majstra sveta formuly 1. Foto: SITA/AP
Na uvoľnený trón šampióna formuly 1 sa po štyroch rokoch vracia britský jazdec. Je ním Lando Norris.

Dvadsaťšesťročnému pretekárovi tímu McLaren stačila aj tretia priečka v záverečných pretekoch sezóny na okruhu Yas Marina v Abú Zabí v SAE, aby sa stal majstrom sveta.

Verstappen mal silný záver

Obhajca titulu z posledných štyroch sezón Verstappen (Red Bull) vyhral posledné tri podujatia sezóny, ale v konečnom účtovaní zaostal o 2 body za Norrisom.

Austrálčan vo farbách McLarenu Oscar Piastri bol v posledných pretekoch sezóny druhý a celkovo skončil tretí. Pohár konštruktérov ovládol suverénne McLaren pred Mercedesom a Red Bullom.

Dokázal si to!

„Kamarát, dokázal si to. Si majster sveta,“ vypočul si Norris pokrik svojho tímového inžiniera po prejdení cieľa v Abú Zabí. Nový šampión neskôr priznal, že mal vtedy slzy v očiach.

„Ďakujem celému tímu! Splnil sa mi detský sen aj vďaka vám všetkým. Už dlho som neplakal, nemyslel som si, že budem plakať, ale plakal som,“ opätoval svoju radosť Norris.

Prvý Brit po Hamiltonovi

Norris je prvý britský majster sveta od roku 2020, keď sa skončilo štvorročné kraľovanie Lewisa Hamiltona. Úspech pre McLaren prichádza vyše polstročie po tom, čo Brazílčan Emerson Fittipaldi získal prvý titul pre túto britskú značku v Pohári konštruktérov.

„Chcem sa poďakovať svojej mame, otcovi, podporovali ma od začiatku. Teraz už trochu viem, akom sa cítil Verstappen v uplynulých rokoch. Chcem zablahoželať svojim súperom. Vďaka nim to bol dlhý boj a mal poriadne grády,“ dodal Norris.

