Kto sa stane šampiónom vo Formule 1? Toto je majstrovská matematika pre Norrisa, Verstappena a Piastriho - FOTO

Prvýkrát od roku 2010 bude Formula 1 svedkom majstrovského trojsúboja na poslednej veľkej cene sezóny. Najväčšie šance má líder šampionátu Lando Norris, ale bez šance nie sú ani Max Verstappen a Oscar Piastri.
V historických štatistikách z rokov 1981, 1983, 1986, 2007 a 2010 sa uvádza, že ten, kto viedol bodovanie šampionátu pred poslednou VC ročníka, napokon nezískal titul.
McLaren urobil v Katare strategickú chybu. Posledné preteky rozhodnú o všetkom - VIDEO
Pred 15 rokmi bol prvý v rebríčku jazdcov Fernando Alonso, no z celkového triumfu sa tešil Sebastian Vettel. Informoval o tom web f1online.sk.
Verstappen musí skončiť na pódiu. Ak tam bude chýbať, jeho šanca na zisk majstrovského titulu bude takmer nulová, keďže na Norrisa musí získať aspoň trinásť bodov. Za štvrté miesto sa udeľuje len 12.
Čo sa musí stať, aby Verstappen získal titul?
- 1. miesto a Norris skončí prinajlepšom štvrtý
- 2. miesto, Norris skončí prinajlepšom ôsmy a Piastri prinajlepšom tretí
- 3. miesto, Norris skončí prinajlepšom deviaty a Piastri prinajlepšom druhý
Piastri zaostáva za tímovým kolegom Norrisom o 16 bodov, takže jeho úloha je náročnejšia. V Abú Zabí by musel napodobniť Sebastiana Vettela a jeho výkon z roku 2010, keď sa nemecký pretekár stal majstrom, hoci bol pred poslednými pretekmi na treťom mieste priebežného poradia so stratou 15 bodov.
Čo sa musí stať, aby Piastri získal titul?
- 1. miesto, Norris skončí prinajlepšom šiesty
- 2. miesto, Norris skončí prinajlepšom desiaty a Verstappen prinajlepšom štvrtý
McLaren odmieta tímové príkazy, radšej prehrá titul ako uprednostní jedného z jazdcov
Najbližšie k majstrovskej korune má Norris. Britský jazdec má všetko vo svojich rukách a v prípade pódia vôbec nemusí prepočítavať, koľko bodov získajú jeho súperi. Ak Norris v pretekoch nebude bodovať, Verstappen nesmie skončiť na pódiu a kolega z McLarenu Piastri nesmie skončiť na lepšom ako treťom mieste.
Čo sa musí stať, aby Norris získal titul?
- 1. miesto, 2. miesto, 3. miesto
- 4. miesto a Verstappen skončí prinajlepšom druhý
- 5. miesto a Verstappen skončí prinajlepšom druhý
- 6. miesto, Verstappen skončí prinajlepšom druhý a Piastri prinajlepšom druhý
- 7. miesto, Verstappen skončí prinajlepšom druhý a Piastri prinajlepšom druhý
- 8. miesto, Verstappen skončí prinajlepšom tretí a Piastri prinajlepšom druhý
- 9. miesto, Verstappen skončí prinajlepšom štvrtý a Piastri prinajlepšom druhý
- 10. miesto, Verstappen skončí prinajlepšom štvrtý a Piastri prinajlepšom tretí