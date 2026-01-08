Verejnoprávny telerozhlas vstupuje do realizačnej fázy modernizačných a organizačných zmien, vychádzajúcich z minuloročného hĺbkového auditu riadenia ľudských zdrojov a fungovania organizácie. Ako pripomenuli zo Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR), o výsledkoch daného auditu informovala verejnosť v novembri 2025.
Ako uviedli, realizácia organizačných a personálnych opatrení, ktoré z auditu vyplynuli, cieli na stabilizáciu a ozdravenie finančnej situácie verejnoprávneho vysielateľa, konsolidovanie vnútorných procesov, a tiež modernizovanie pracovného prostredia a technológií, aj efektívne využívanie zdrojov a tvorbu podmienok pre dlhodobú udržateľnosť inštitúcie.
Audit identifikoval problémy
Audit vykonala spoločnosť Kreston Slovakia Audit, s. r. o., jeho zistenia STVR prezentovala koncom vlaňajška, v súčasnosti informuje o spustení ich realizácie. Ide najmä o opatrenia týkajúce sa riadenia ľudských zdrojov, organizačnej štruktúry, interných procesov a technologického zázemia.
„Cieľom auditu bolo komplexne posúdiť aktuálnu kondíciu STVR a priniesť objektívny obraz o stave verejnoprávnej inštitúcie. Audit sa zameral na pracovnoprávne vzťahy, vyťaženosť zamestnancov, fungovanie jednotlivých sekcií, interné procesy a technologické zázemie. Zistenia potvrdili viacero dlhodobo neriešených problémov, vrátane vysokého technologického dlhu, systémových pochybení, neaktuálnych interných predpisov a nedostatkov v pracovnoprávnych a zmluvných vzťahoch, vrátane chýbajúcej definície pracovných povinností a zodpovedností,“ uviedli z STVR.
Riaditeľka verejnoprávneho telerozhlasu Martina Flašíková doplnila, že audit im poskytol jasný a dátami podložený obraz o stave média, aj o tom, aké systémové zmeny sú potrebné na to, aby mohlo stabilne fungovať aj v budúcnosti. „V novembri sme verejnosť aj zamestnancov informovali o jeho zisteniach a o potrebe zásadných opatrení. Dnes vstupujeme do fázy ich realizácie. Nejde o jednoduché rozhodnutia, no sú nevyhnutné, ak chceme zodpovedne hospodáriť s verejnými prostriedkami, modernizovať fungovanie inštitúcie a vytvoriť udržateľné podmienky pre kvalitnú verejnoprávnu tvorbu,“ zdôraznila Flašíková.
Úprava organizačnej a personálnej štruktúry
Cieľom opatrení je vytvoriť priestor pre stabilizáciu a rozvoj STVR, zvýšiť hospodárnosť aj efektívnosť fungovania, a tiež zodpovedné nakladanie s verejnými prostriedkami. Zameriavajú sa aj na konsolidáciu finančnej situácie a postupné znižovanie technologického dlhu, aby verejnoprávna STVR mohla dlhodobo plniť svoje poslanie a rozvíjať svoju tvorbu.
„Na základe odporúčaní auditu STVR pristupuje k úprave organizačnej a personálnej štruktúry. Cieľom týchto krokov nie je samotná redukcia zamestnancov, ale zvýšenie efektívnosti práce, lepšie zosúladenie personálnych kapacít s reálnymi potrebami a modernizácia riadenia. Súčasťou zmien je aj revízia dlhodobo neobsadených pracovných miest, ktoré boli síce rozpočtovo kryté, no neboli reálne využívané,“ uviedli z verejnoprávneho média.
Vo februári príde k hromadnému prepúšťaniu
Doplnili, že STVR má v súčasnosti zhruba 1 700 zamestnancov. Na základe personálnej analýzy vedenie STVR rozhodlo o hromadnom prepúšťaní, ktorým by sa mal znížiť počet zamestnancov v rozsahu približne päť percent. Prepúšťanie sa uskutoční vo februári a bude prebiehať v súlade so Zákonníka práce, v úzkej spolupráci s odbormi a pri dôslednom dodržiavaní všetkých zákonných povinností.
„Ide o manažérske rozhodnutie, ktorého cieľom je optimalizácia organizačnej štruktúry a zvýšenie efektívnosti riadenia bez negatívneho vplyvu na zabezpečenie verejnoprávnych úloh STVR a plnohodnotné fungovanie jej mediálnych služieb,“ zdôraznili z STVR.
Doplnili, že verejnoprávny telerozhlas bude v ďalších fázach realizovať aj opatrenia zamerané na digitalizáciu a automatizáciu interných procesov, venovať sa bude tiež aktualizácii interných predpisov a personálnych politík, zavedeniu jasných a transparentných kritérií hodnotenia výkonu, znižovaniu duplicít a optimalizácii rozloženia pracovných kapacít.
S ohľadom na finančné možnosti STVR bude realizovaná aj modernizácia technickej infraštruktúry a zavádzanie technologických riešení. „STVR bude o priebehu realizácie opatrení pravidelne informovať zamestnancov aj verejnosť, aby bol celý proces zrozumiteľný a transparentný,“ uzavreli.