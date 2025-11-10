STVR sa chystá prepúšťať, hĺbkový audit odhalil mnoho skrytých problémov

Slovenská televízia a rozhlas (STVR) vykonala hĺbkový audit, chystá sa aj prepúšťať. Ako informovali z STVR, verejnoprávny telerozhlas na základe výsledkov hĺbkového auditu spúšťa sériu modernizačných a rozvojových opatrení.
Audit odhalil možnosti zlepšenia efektívnosti, transparentnosti a hospodárnosti riadenia, zmeny cielia na stabilizáciu a ozdravenie finančnej situácie, konsolidovanie procesov, ale aj modernizáciu pracovného prostredia a technológií, efektívne využívanie zdrojov a vytvorenie podmienok pre rast, kvalitnú tvorbu a dlhodobú udržateľnosť inštitúcie.
Pristupuje k opatreniam
STVR pristupuje k sérii organizačných a personálnych opatrení, ktoré vyplynuli z hĺbkového auditu riadenia ľudských zdrojov a fungovania organizácie.
„Cieľom personálneho auditu bolo do hĺbky preskúmať aktuálny stav a kondíciu STVR. Audit poskytol objektívny obraz o tom, v akom stave sa verejnoprávna inštitúcia nachádza a aké kroky sú potrebné, aby sa dostala do stavu zdravej, modernej a efektívne riadenej organizácie. Zameral sa aj na pracovnoprávne vzťahy, vyťaženosť zamestnancov, fungovanie jednotlivých sekcií, interné procesy a technologické zázemie,“ uviedli z STVR.
Personálny audit
Audit podľa ich vyjadrenia odhalil mnoho skrytých problémov, ktoré boli spôsobené dlhodobo zanedbanými personálnymi otázkami, vysokým technologickým dlhom, ale aj systémovými pochybeniami a neaktuálnymi internými predpismi. Našli sa tiež nedostatky v pracovnoprávnych a zmluvných vzťahoch, okrem iného chýbala definícia pracovných povinností a zodpovedností.
„Personálny audit nám poskytol jasný a detailný obraz o tom, kde sa nachádzame a čo je potrebné zmeniť, aby sme mohli STVR posunúť dopredu. Naším cieľom je moderná, transparentná a konkurencieschopná verejnoprávna inštitúcia, ktorá efektívne využíva prostriedky a dokáže investovať do rozvoja a tvorby,“ vyjadril sa generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková.
Šéfka verejnoprávneho telerozhlasu tiež spolu s vedením inštitúcie zadefinovala súbor kľúčových krokov, ktoré by mali postupne smerovať k ozdraveniu a stabilizácii STVR. Mnohé z nich boli zohľadnené pri tvorbe východísk pre zostavenie budúcoročného rozpočtu inštitúcie a budú jeho súčasťou.
STVR sa chystá prepúšťať
STVR uviedla, že na základe odporúčaní z auditu pristupujú k sérii systémových opatrení, medzi nimi aj úpravy organizačnej a personálnej štruktúry.
„Cieľom nie je samotná redukcia zamestnancov, ale zvýšenie efektívnosti práce, lepšie zosúladenie personálnych kapacít s reálnymi potrebami a modernizácia riadenia. Zmeny zahŕňajú aj revíziu dlhodobo neobsadených pracovných miest, ktoré boli síce rozpočtovo kryté, ale neboli reálne využívané,“ zdôraznili.
Aktuálne vo verejnoprávnej televízii a rozhlase pracuje zhruba 1 700 zamestnancov. Po hĺbkovej personálnej analýze, s ohľadom na efektívne a zodpovedné nakladanie s verejnými prostriedkami sa vedenie STVR rozhodlo pristúpiť k optimalizácii pracovných miest približne o päť percent.
„Ide o manažérske rozhodnutie prijaté s cieľom zvýšiť efektívnosť a hospodárnosť riadenia bez ohrozenia chodu verejnoprávnej inštitúcie a zachovania plnohodnotného fungovania jej médií,“ uviedli z STVR.
V pláne je aj digitalizácia a automatizácia interných procesov
V ďalších fázach je v pláne aj realizácia opatrení zameraných na digitalizáciu a automatizáciu interných procesov, vrátane administratívy, dochádzky a obehu dokumentov. Aktualizovať by sa mali aj interné predpisy a personálne politiky.
„Súčasťou plánov je zavedenie jasných a transparentných kritérií hodnotenia výkonu, zníženie duplicít a optimalizácia rozloženia pracovných kapacít v rámci organizácie. Modernizácia technickej infraštruktúry a zavádzanie technologických riešení, ktoré zmierňujú technologický dlh, budú súčasťou plánovaných opatrení, avšak vždy s prihliadnutím na finančné možnosti inštitúcie,“ uviedli z STVR.
Od implementácie predmetných opatrení si sľubujú posilnenie transparentnosti, hospodárnosti i dlhodobej udržateľnosti verejnoprávneho telerozhlasu. STVR by mala otvoriť cestu k stabilite, efektívnemu fungovaniu a udržateľnému rozvoju.
„Opatrenia prispejú k zlepšeniu interných procesov a systémov, k vytvoreniu modernejšieho a flexibilnejšieho pracovného prostredia, k efektívnejšiemu využívaniu zdrojov a k znižovaniu administratívnej záťaže. Stabilizácia a konsolidácia financií umožní ďalšie investície do tvorby a modernizácie technológií,“ doplnili z STVR. Priebeh zmien plánujú pravidelne komunikovať zamestnancom aj verejnosti, aby bol proces jasný a transparentný.