Krištáľové krídlo predstavuje porotcov 29. ročníka: O laureátoch rozhodnú osobnosti z umenia, vedy, športu a verejného života

O laureátoch za rok 2025 budú rozhodovať odborné poroty zložené z viac ako 50 uznávaných osobností spoločenského, umeleckého, vedeckého a športového života.
Stretnutie porotcov odštartovalo nový ročník
Porota sa po prvýkrát stretla 6. októbra 2025 v reštaurácii Bistric, kde sa symbolicky začal proces hodnotenia 29. ročníka. Každoročne sa po odštartovaní nominačnej kampane koná úvodné stretnutie porotcov, na ktorom sa predstavia nové tváre, vysvetlia sa základné kritériá hodnotenia a oficiálne sa predstaví aktuálny štatút Krištáľového krídla.
Porotu tento rok doplnilo deväť nových členov. „Väčšina porotcov sú bývalí laureáti Krištáľového krídla a tí, ktorí laureátmi nie sú, sa stotožnili so značkou a myšlienkou tohto ocenenia. Sú pre nás významní a sú prínosom,“ hovorí autorka myšlienky a zakladateľka Krištáľového krídla Mária Vaškovičová.
V kategórii populárna hudba do poroty po novom zasadne Tomáš Yxo Dohňanský zo skupiny HEX. V kategórii hudba máme hneď dvoch nových porotcov – operného speváka Mgr. art. Pavla Bršlíka, ArtD. a klaviristku doc. Jordanu Palovičovú, ArtD. Porotu v kategórii divadlo a audiovizuálne umenie posilnia choreograf Ján Ďurovčík a herec Jozef Vajda. „Keď ma oslovila pani Vaškovičová, bol som veľmi rád. Krištáľové krídlo považujem za jedno z najprestížnejších a najúžasnejších ocenení na Slovensku,“ zhodnotil svoj návrat do poroty Vajda.
Do poroty v kategórii šport sa po ročnej pauze vráti paralympijská reprezentantka v športovej streľbe Veronika Vadovičová. Predsedníčkou poroty v kategórii publicistika a literatúra sa podľa zvyku stala generálna riaditeľka STVR Mgr. Martina Flašíková. Nového predsedu má aj kategória hospodárstvo. Stal sa ním predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne Kooperativa, a.s. Ing. Vladimír Bakeš, PhD. Kategóriu hospodárstvo doplní aj šéfredaktor týždenníka TREND Ronald Ižip. „Slovensko je momentálne krajina s rozporuplnou víziou a spoločnosť je rozladená. Preto si myslím, že je dôležité, že aj zo strany ekonomiky a hospodárstva vieme prinášať ľudí, ktorí majú zaujímavé príbehy. Teší ma, že môžem prispieť k niečomu, čo možno trošku potlačí ten marazmus a vytvorí pozitívnu klímu,“ zhodnotil Ižip.
V kategórii inovácie a startupy do poroty pribudla Andrea Basilová – spoluzakladateľka spoločnosti Sensoneo a Tomáš Brngál – zakladateľ a majiteľ VIRTUAL MEDICINE. „Je to pre mňa česť, ale zároveň aj zodpovednosť ako pre prvého laureáta v kategórii startupy. Už keď som ocenenie získal, vnímal som to ako záväzok – že nás spoločnosť ocenila a preto musíme ďalej prinášať výsledky. Aj z tohto dôvodu je pre mňa česť rozhodovať o nominovaných, ktorí vytvárajú hodnoty a začleniť ich do tejto rodiny Krištáľového krídla,“ zhrnul Brngál.
Riaditeľka Krištáľového krídla Katarína Srkala vyzdvihla dôležitosť porotcov pre celé ocenenie: „Porotcovia sú srdcom Krištáľového krídla – jeho istotou, oporou a dušou. Vďaka nim má toto ocenenie úroveň, váhu a hodnotu, ktorú si celé Slovensko váži. Ich práca, cit pre výnimočnosť a rozhodnutia dávajú oceneniu jeho lesk, vďaka ktorému si Krištáľové krídlo zachováva úprimnosť a dôveryhodnosť. Patrí im obrovská vďaka, že stoja za týmto podujatím.“
Celý zoznam porotcov 29. ročníka Krištáľového krídla nájdete na www.kristalovekridlo.sk/porota-2025/.
Úloha poroty
Podľa štatútu ocenenia môže na Krištáľové krídlo nominovať osobnosť alebo inštitúciu každý občan Slovenskej republiky. Nominácie posudzuje odborná porota v každej kategórii. Každá porota má vlastného predsedu a členov. Porotcovia počas roka sledujú dianie vo svojich oblastiach, vyhodnocujú doručené nominácie verejnosti a na spoločnom zasadnutí rozhodujú o troch nominovaných, z ktorých tajným hlasovaním vyberú jedného laureáta.
Výsledky sú uložené v zapečatených obálkach až do zasadnutia Veľkej poroty, ktorú tvoria predsedovia všetkých kategórií na čele s predsedom Ing. Jánom Bilinským, predsedom predstavenstva COOP Jednota Slovensko, s. d. Táto porota dohliada na celý proces a rozhoduje aj o mimoriadnej cene za celoživotné dielo alebo výnimočný počin.
O Krištáľovom krídle
Krištáľové krídlo vzniklo v roku 1997 z iniciatívy Ing. Márie Vaškovičovej s cieľom oceniť výnimočné osobnosti Slovenska, ktoré prispievajú k rozvoju kultúry, vedy, športu, hospodárstva a spoločnosti. Za 28 rokov si cenu prevzalo viac než 300 laureátov.
Slávnostný galavečer 29. ročníka sa uskutoční v marci 2026 a prinesie večer plný inšpiratívnych príbehov a výnimočných výkonov.
Informačný servis