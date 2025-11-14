Redakcia relácie Reportéri sa vyjadrila k rozhodnutiu STVR pozastaviť ich vysielanie

Redakčný tím Reportérov sa vyjadril k rozhodnutiu verejnoprávnej televízie pozastaviť vysielanie ich relácie. Ako priblížili vo svojom stanovisku, v stredu 12. novembra boli oboznámení s rozhodnutím vedenia Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) dočasne pozastaviť vysielanie relácie.
Dve pozastavené reportáže
„Na osobnom stretnutí vedenie deklarovalo, že cieľom tohto kroku je posilniť redakciu personálne, zlepšiť jej materiálno-technické zabezpečenie a zároveň jej poskytnúť stabilné právne zázemie,“ uviedol redakčný tím s tým, že uvedené dôvody prijali pozitívne. „Táto práca má zmysel len pri zachovaní novinárskej slobody a plnej redakčnej nezávislosti pri výbere a spracovaní tém. Len tak môžeme zostať dôveryhodní a pokračovať v tom, čo od nás diváci očakávajú. V otvorenej a odvážnej žurnalistike, ktorá slúži občanom,“ dodali.
Redakčný tím Reportérov pripomenul, že v uplynulých dňoch boli vedením verejnoprávneho telerozhlasu pozastavené dve reportáže. Redakcia je toho názoru, že v ani jednom prípade na to nebol dôvod, obe reportáže boli podľa ich vyjadrenia spracované korektne, objektívne a poskytli priestor všetkým dotknutým stranám.
„Reportéri sú súčasťou Slovenskej televízie už viac ako dvadsať rokov. Za ten čas sme prinášali príbehy, ktoré otvárali dôležité spoločenské témy, upozorňovali na zlyhania systému a dávali hlas tým, ktorí ho často nedostávali. Našou ambíciou vždy bolo a je pracovať svedomito, profesionálne, nestranne, fakticky a v záujme verejnosti pri zachovaní najvyšších štandardov investigatívnej žurnalistiky. Spätnou väzbou pre nás sú divácke ohlasy a množstvo novinárskych cien,“ uviedol redakčný tím.
Redaktori Reportérov zdôraznili, že nikdy zo svojich štandardov nepoľavili a ani nepoľavia. „Naším cieľom je zachovať investigatívny rozmer relácie, pretože vo verejnoprávnom vysielaní má svoje nezastupiteľné miesto. Ďakujeme všetkým, ktorí nám dôverujú a stoja pri nás. Budeme sa aj naďalej usilovať, aby ste sa mohli na reláciu Reportéri spoľahnúť tak ako doteraz,“ uzavreli.
Dočasné pozastavenie
Verejnoprávna televízia pred pár dňami informovala, že dočasne pozastavila vysielanie relácie Reportéri, jej vedenie o tom rozhodlo po dôkladnom uvážení. Vysielanie relácie bude pozastavené do konca tohto roka.
„Cieľom tohto kroku je stabilizovať vnútorné procesy pri tvorbe relácie a práci redakčného tímu a posilniť kvalitu, transparentnosť a právnu udržateľnosť pripravovaných reportáží,“ uviedla STVR. Podľa jej vyjadrenia sa pozastavením vysielania relácie vytvorí priestor na revíziu vnútorných procesov a redakčných postupov, a tiež na nastavenie systému práce zodpovedajúceho štandardom investigatívnej žurnalistiky.
„Zavedenie pravidelných kontrolných projekcií v dostatočnom časovom predstihu a konzultácie s právnym oddelením a právnou kanceláriou ešte pred odvysielaním reportáží zamedzí situáciám, ktoré vznikli v poslednom období, keď bolo potrebné pozastaviť niektoré reportáže tesne pred vysielaním,“ argumentoval verejnoprávny vysielateľ. Systémové zmeny spolu s posilnením a stabilizáciou redakčného tímu majú podľa STVR zabezpečiť, aby mala relácia po obnovení vysielania adekvátne zázemie pre dlhodobo udržateľnú tvorbu.
Vedenie verejnoprávneho vysielateľa prízvukovalo, že nejde o zrušenie relácie, ale o dočasné pozastavenie, ktoré umožní pripraviť jej návrat v novej podobe. Generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková avizovala, že diváctvo sa môže tešiť na vynovenú podobu Reportérov v novom roku.