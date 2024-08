Plavec Duša skončil v rozplavbe posledný. Na 21,9 sekundy skrátka mám, priznal sebakriticky (foto)

Olympijskú premiéru má už za sebou 24-ročný bratislavský rodák Matej Duša, ktorý na 50 metrov voľný spôsob obsadil celkovo nepostupovú 39. pozíciu v 73-člennej konkurencii. V Paríži dosiahol čas 22,64 sekundy a v šiestej rozplavbe finišoval na poslednej 8. priečke. Od postupu do semifinále ho delilo sedem desatín sekundy.

Dosiahnutý čas označil za chybu

„Ako by som to povedal. Nebolo to dobré. Zo začiatku tam hneď prišla chyba na štarte, mal som zlý prejazd do vody. Stratil som tam polovicu rýchlosti a vravel som si, že preteky sú dve sekundy a už je to zle. Skúsil som s tým ešte niečo spraviť, nebolo to také katastrofálne, už som v tejto sezóne plával aj horšie. Na druhej strane to bolo ďaleko od dobrého,“ komentoval Duša svoje olympijské vystúpenie. Dosiahnutý čas nehádzal na bazén, ale označil ho za svoju chybu.

„V semifinále na ME viem byť na prvej 15-tke či 25-ke o pol tela pred všetkými. Jednoducho si nemôžem dovoliť spraviť iba 10 centimetrov. Je to niečo, v čom patrím medzi najlepších na svete a ja som si z tejto výhody ukrátil. Veľa z tých plavcov má záver oveľa lepší ako ja, nemôžem si teda dovoliť byť s nimi na rovnakej úrovni na 25 metroch. Potreboval by som viac energie do prvého záberu, väčšiu rýchlosť a s tým sa to potom vie rolovať ďalej do rýchlych časov. Toto som tam nemal. Blbé je, že za posledné mesiace som spravil stovky štartov a 90 percent z nich bolo dobrých, ale občas sa tam aj taký, že dobrý nie je,“ pokračoval Duša o svojej parížskej päťdesiatke.

Športovca očarila atmosféra

Na prienik do semifinále bol potrebný čas 21,94 sekundy. „Musím byť sebakritický, ale na 21,9 skrátka mám,“ priznal slovenský plavec. Všetko, čo pod piatimi kruhmi v Paríži zažil, by chcel Duša zúročiť v budúcnosti.

„Extrémne som si užil olympiádu. Nemôže byť každý v semifinále a nie každý môže mať medailu. Beriem to ako lekciu. Plánujem ešte štyri roky potiahnuť a v LA už s týmito skúsenosťami to chcem na niečo otočiť, vyvarovať sa pochybení. Presne na tejto päťdesiatke vidím, kde zaostávam za ostatnými, v čom som dobrý a kde mám rezervy. Rozoberieme si to a chceme zistiť, aby tam bol ten výsledok, ktorý chceme dosiahnuť. A ten výsledok nie je plávať pol sekundy za slovenským rekordom,“ priznal.

Mimoriadne ho očarila atmosféra, keď vo štvrtok predpoludním bolo plné hľadisko miestnej hale. „Je tu ošiaľ. Ešte som nevidel, aby na rozplavby bolo 15-tisíc ľudí v aréne a tí povzbudzovali každého, nie iba domácich. Je to neuveriteľné,“ zakončil Duša.