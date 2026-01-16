Venezuelská opozičná líderka Machadová verí, že sa stane prezidentkou „v správny čas“

Venezuelská opozičná líderka Maria Corina Machadová vyhlásila, že verí vo svoje zvolenie za prezidentku Venezuely „v správny čas“, a to napriek tomu, že Spojené štáty ju po zosadení Nicolása Madura odsunuli na vedľajšiu koľaj. Uviedla to v rozhovore pre televíziu Fox News po stretnutí s americkým prezidentomDonaldom Trumpom vo Washingtone.
Venezuelská opozičná líderka darovala Trumpovi svoju Nobelovu cenu za mier
„Verím, že budem zvolená za prezidentku Venezuely, prvú ženu na tomto poste, keď príde ten správny čas,“ povedala Machadoová v relácii Fox & Friends. Dodala, že chce svojej krajine slúžiť tam, kde bude „najviac užitočná“. „Dostala som mandát a ten mandát mám,“ vyhlásila.
Favoritkou je Rodríguezová
Prezident Trump po americkej vojenskej operácii z 3. januára, pri ktorej bol Maduro zajatý a prevezený do Spojených štátov, podporil jeho bývalú viceprezidentku Delcy Rodríguezovú ako dočasnú líderku na ropu bohatej krajiny.
Trump zároveň naznačil, že Machadová nemá dostatočnú podporu medzi Venezuelčanmi, a rozhodol sa spolupracovať s Rodríguezovou, pokiaľ bude vychádzať v ústrety americkým požiadavkám na prístup k venezuelským ropným zásobám.
Sfalšované voľby
Machadovej strana tvrdí, že Maduro sfalšoval prezidentské voľby v roku 2024, a predložila dôkazy o volebnom podvode. Tieto tvrdenia podporujú Spojené štáty aj veľká časť medzinárodného spoločenstva.
Päťdesiatosemročná Machadová sa vo štvrtok pokúsila získať priazeň amerického prezidenta aj symbolickým gestom, keď mu odovzdala svoju medailu Nobelovej ceny za mier. „Zaslúži si ju,“ povedala. „Bol to veľmi emotívny moment, rozhodla som sa mu ju odovzdať v mene ľudu Venezuely.“
Nie je však jasné, či si Trump ocenenie ponechal. Nórsky Nobelový výbor uvádza, že Nobelove ceny nie je možné prevádzať na inú osobu.