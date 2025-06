Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa domnieva, že na zastavenie ruskej agresie by mal jeho americký náprotivok Donald Trump zaviesť voči Rusku ďalšie sankcie, predovšetkým pomôcť znížiť cenu ruskej ropy na 30 dolárov za barel. Uviedol to v rozhovore pre ABC News.

V tejto otázke by Spojené štáty podľa Zelenského mali konať spoločne s Európou. „Práve na rope, na energii závisí jeho (Putinova) ekonomika a my musíme čo najskôr zaviesť sankcie. Stratili sme mnoho rokov. Oni (Európa a USA) by mohli zaviesť energetické obmedzenia a maximálne ceny ropy – 30 dolárov. 30 dolárov, nie viac,“ vysvetlil Zelenskyj a vymenoval hlavných spotrebiteľov ruskej ropy – Čínu, Indiu, Brazíliu.

Rusko má z ropovodu Družba 20 miliónov dolárov denne

Po týchto slovách novinár ABC News poznamenal, že Trump by veľmi nechcel vidieť sprísnenie sankcií uvalených na Rusko. „Je to líder Spojených štátov amerických. Musí to urobiť. Veríme, že Spojené štáty americké sú lídrom civilizovaného sveta,“ zdôraznil Zelenskyj.

Podľa dostupných údajov sa severomorská ropa Brent momentálne pohybuje na úrovni okolo 66 dolárov za barel, ruská ropa Ural stojí okolo 60 dolárov za barel.

Aj počas štvrtého roka rozsiahlej ruskej invázie prúdi cez Ukrajinu smerom na západ množstvo ruskej ropy – do Maďarska a na Slovensko, kde sú v súčasnosti pri moci Kremľu naklonené politické režimy Viktora Orbána a Roberta Fica. Kapacita ropovodu Družba je 300-tisíc barelov denne, čo ruskému rozpočtu prináša dodatočné príjmy z exportu vo výške 20 miliónov dolárov denne.

Porošenkov nápad sa nedostal do programu parlamentu

Ukrajinský parlament 7. januára 2025 zaregistroval návrh zákona o zákaze tranzitu ruskej ropy a plynu cez územie Ukrajiny počas stanného práva. Do programu sa však nedostal pre nedostatok hlasov. Podľa lídra strany Európska solidarita Petra Porošenka iniciatívu zatiaľ nepodporujú poslanci zo Zelenského strany Sluha ľudu.

Ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ 10. januára vyhlásil, že tranzit ropy z Ruska cez Ukrajinu sa uskutočňuje v súlade s ustanoveniami Zmluvy o energetickej charte a Dohody o pridružení s EÚ týkajúcimi sa zabezpečenia slobodného tranzitu.