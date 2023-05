ZSD investuje do výstavby novej elektrickej stanice Mierovo vyše 20 miliónov eur, poklepali už po základnom kameni (foto)

Západoslovenská distribučná investuje do výstavby novej elektrickej stanice (ES) Mierovo v okrese Dunajská Streda a súvisiacich elektrických vedení vyše 20 miliónov eur, pričom ráta so spolufinancovaním zo zdrojov Európskej únie vo výške 35 %.

Elektrická stanica rozšíri kapacitu pre integráciu výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov do distribučnej sústavy, ako aj pre flexibilnejšie pripájanie nových odberateľov. Vďaka nasadeniu smart zariadení sa zvýši bezpečnosť aj spoľahlivosť distribúcie v regióne.

Zníži sa zaťaženie elektrických staníc

Po vybudovaní ES Mierovo dôjde k zníženiu zaťaženia elektrických staníc v Podunajských Biskupiciach a Dunajskej Strede a k vylepšeniu napäťových pomerov v distribučnej sústave 22 kV v tejto oblasti.

Západoslovenská distribučná o investícii informovala v tlačovej správe. Výstavbu novej elektrickej stanice si podľa nej vyžiadal vyšší podiel zelených zdrojov, rozvoj elektromobility či oveľa viac interakcií so zákazníkmi.

Transformácia energetiky

„Transformácia energetiky si vyžaduje výrazné investície do distribučnej sústavy zamerané na budovanie inteligentnej siete. Tá umožní rozsiahlejšiu integráciu decentralizovanej výroby elektriny do distribučnej sústavy pri udržaní vysokej kvality a bezpečnosti dodávok. V aktuálnej situácii je veľmi dôležitá aj cezhraničná spolupráca, ktorá prispieva k zlepšovaniu jednotného a stabilného energetického trhu Európskej únie,“ uviedol pri príležitosti začiatku výstavby predseda predstavenstva Západoslovenskej distribučnej Markus Kaune. Elektrická stanica má byť dokončená do konca roku 2024.