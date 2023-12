Vláda si podľa Pellegriniho musí premyslieť, ako sa bude predávať u nás vyrobená elektrina (video)

Posilnenie vplyvu štátu v energetických podnikoch je stále v hre. Ako uviedol na tlačovej besede predseda parlamentu Peter Pellegrini, je to výzva na nasledujúce obdobie.

Vďaka posilneniu postavenia štátu v energetike by chcel Pellegrini okrem iného nastaviť predaj elektriny vyrobenej na území Slovenska.

Vláda sa podľa Pellegriniho musí zamyslieť nad tým, akým spôsobom sa bude predávať u nás vyrobená elektrina.

„Či sa to opäť ponechá na voľnú ruku trhu, alebo časť nami vyrobenej elektrickej energie budeme vopred na dlhé roky ponúkať slovenským domácnostiam a slovenskému priemyslu, tak aby neboli odkázaní na to, čo sa deje na burzách,“ povedal Pellegrini, podľa ktorého voľný trh funguje len v dobrom počasí.

„Bol by som nerád, aby nejaký špekulant alebo šikovný obchodník s elektrickou energiou si od nás na tri, štyri roky kúpil lacnú stabilnú elektrinu vyrobenú v našich atómových a vodných elektrárňach a potom nám ju o dva roky predával s obrovským tučným ziskom. A my z rozpočtu ešte kompenzovali jeho tučné zisky, aby sa to nedotklo našich odberateľov. Musíme sa vrátiť k zdravému sedliackemu rozumu,“ uzavrel Pellegrini.