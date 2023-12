Dotovanie cien plynu pre domácnosti nás v budúcom roku vyjde na 800 až 900 miliónov eur, tvrdí SaS a ponúka tri riešenia (video)

Dotovanie cien zemného plynu pre domácnosti bude stáť Slovensko stovky miliónov eur. Ako uviedol na tlačovej besede expert na energetiku strany Sloboda a Solidarita (SaS) Karol Galek, vláda bude musieť na plošné dotácie na ceny plynu vyčleniť 800 až 900 miliónov eur.

„Vláda evidentne nevymyslela nič nové a pôjde o plošnú pomoc,“ povedal Galek.

Tri riešenia v boji s cenami

Liberáli ponúkajú vláde tri riešenia v oblasti boja s cenami plynu. Ide o krízovú reguláciu.

„Vláda vie vypnúť regulované ceny, to znamená, že nebudú účtované,“ dodal Galek. Vládny kabinet by nemal rezignovať ani na zavedenie adresnej pomoci.

„Vieme to urobiť napríklad podľa tarifných tried či podľa spotreby plynu,“ doplnil Galek s tým, že dotáciu by mali dostať domácnosti vykurujúce svoje domy, ale bez dotácií by mali byť domácnosti, ktoré vykurujú prostredníctvom plynu svoje bazény.

Plynom treba aj naďalej šetriť

SaS navrhuje aj pokračovať v úsporách spotreby plynu na Slovensku.

„Už dnes dosahujú pri plyne úspory 17 %. Pokiaľ domácnosti odstavia svoje staré plynové kotly môžeme pokračovať v týchto úsporách. Tu vie zohrať štát významnú úlohu, vie motivovať domácnosti,“ konštatoval Galek, ktorý vyzval premiéra Roberta Fica, aby sa ospravedlnil predstaviteľom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.