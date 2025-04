V Dolných Salibách sa koná miestne referendum o veterných parkoch

Obyvatelia Dolných Salíb v okrese Galanta sa v sobotu v miestnom referende môžu vyjadriť, či súhlasia s vybudovaním veterných parkov v katastrálnom území obce. Príležitosť hlasovať majú od 7:00 do 20:00 v klubovej miestnosti vedľa pošty, potrebujú k tomu občiansky preukaz.

Zapisovateľka referendovej komisie Andrea Rusznák pre agentúru SITA potvrdila, že referendová miestnosť je otvorená a hlasovanie sa začalo o 7:00. Obecné zastupiteľstvo výsledky referenda prerokuje na zasadnutí v pondelok.

V kampani pred referendom boli aktívnejší skôr odporcovia veterných elektrární. „Vyrobená elektrická energia je ziskom investora na úkor nášho zdravia,“ uvádza leták, pod ktorým je podpísaný iniciátor petície proti výstavbe veterných parkov Marek Keszeli a niekoľko ďalších ľudí, ktorí s investíciou nesúhlasia.

Pripomínajú, že obyvatelia Dolných Salíb nebudú mať lacnejšiu elektrickú energiu, pretože investor nie je obchodník a elektrickú energiu nepredáva. Spochybňujú tiež označovanie elektrickej energie z veterných elektrární za zelenú.

Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách rozhodlo o vyhlásení referende v marci tohto roku. O zámeroch viacerých investorov na výstavbu veterných elektrární sa v obci hovorí už niekoľko rokov, názory obyvateľov sa rôznia. Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách v minulosti schválilo spoluprácu so spoločnosťou VE Telek z Galanty, ktorá má záujem vybudovať veterný park s najviac desiatimi veternými turbínami. Obec sa zaviazala poskytnúť investorovi súčinnosť pri získavaní potrebných povolení. Investor by po vybudovaní veterného parku platil obci každý rok 11 500 eur za jednu turbínu. Pri desiatich by tak do jej rozpočtu pribudlo 115 000 eur ročne najmenej počas dvadsiatich rokov. Územný plán obce však aktuálne výstavbu veterných parkov neumožňuje. Názory obyvateľov Dolných Salíb aj susediacich obcí na takýto druh investícií sa rôznia.