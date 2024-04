Uznanie jadra za čistý zdroj energie bolo jedno z najdôležitejších rozhodnutí europarlamentu, tvrdí Jurzyca

Podľa slovenského europoslanca Eugena Jurzycu bolo hlasovanie o jadrovej energii jednou z najdôležitejších tém, ktorými sa Európsky parlament zaoberal v ostatných rokoch. Europoslanec vraví, že v súvislosti s touto otázkou predtým došlo k omylom.

„Jadro bolo považované za strašidlo, pričom aj podľa ekológov je práve jadro jediná šanca, ako sa dostať z klimatickej krízy efektívnym spôsobom,“ povedal Jurzyca v rozhovore pre slovenské médiá.

Jadro nebolo predtým považované za zdroj čistej energie. Podľa Jurzycu bolo istým spôsobom „diskriminované rôznymi opatreniami“.

„Presadzovali sa len slnečné kolektory a iné obnoviteľné zdroje… Nakoniec však jadro bolo uznané za čistý zdroj. A je to veľmi kľúčová vec. Toto bol veľký prelom. Určite by som ho zaradil do prvej päťky najdôležitejších rozhodnutí, ktoré europarlament urobil,“ poznamenal niekdajší minister školstva.