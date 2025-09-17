Ukrajinský exminister o ruskej rope: Maďarsko a Slovensko budú nútené počúvať Trumpa

Maďarsko a Slovensko počúvnu amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý vyhlásil, že všetky krajiny Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) by mali prestať nakupovať ropu od Ruska. V rozhovore pre Espreso TV to uviedol bývalý ukrajinský minister zahraničných vecí Volodymyr Ogryzko.
„Pri všetkej úcte k Maďarsku a Slovensku, stále to nie sú kľúčové krajiny, ktoré určujú dianie v Európe a vo svete. A myslím si, že ak niektorí oveľa dôležitejší hráči vo svete vypočujú požiadavky napríklad Trumpa, tak aj Maďarsko a Slovensko budú nútené tak urobiť,“ povedal.
Rozdielne názory medzi Slovenskom a Ukrajinou na prepravu ruského plynu a ropy pretrvávajú
Podľa diplomata sa tak udeje v nejakej slušnej podobe. „Budú sa ich pýtať, bude im povedané, že všetko bude v poriadku, že by mali naďalej držať krok s EÚ. Takto sa to aj v skutočnosti stane,“ skonštatoval Ogryzko.