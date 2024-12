Tak ešte raz, aj pre tých menej bystrých! V elektrárňach sa nedeje nič prekvapivé - KOMENTÁR

V auguste som sa snažil všetkým tým, ktorí rýchlo zabúdajú na minulosť, vysvetliť, že v Slovenských elektrárňach sa nič bombastické nedeje.

Žiadny nový majiteľ

Neprichádza žiadny nový majiteľ, Slovensko nestráca najväčšieho výrobcu elektriny.

Nový majiteľ prišiel do Slovenských elektrární už pred necelými desiatimi rokmi a Slovensko stratilo vplyv na jeden z najväčších energetických podnikov už pred skoro 20 rokmi, keď ho vláda Mikuláša Dzurindu na čele s vtedajším ministrom hospodárstva Pavlom Ruskom predala talianskemu Enelu.

V lete priniesli média informáciu, že známy český podnikateľ Daniel Křetinský, ktorý nielen na Slovensku ovláda viacero energetických podnikov, začal rokovania o získaní celého majoritného 66-percentného podielu v Slovenských elektrárňach. Nezačal! Tie začal niekedy v rokoch 2013, 2014. V súčasnosti už len celý biznis s talianskym Enelom doťahuje do svojho úspešného konca.

A pritom, aby priemerný občan Slovenskej republiky vedel, že nejde o žiadny nový mega energetický biznis, stačilo si do svojho mobilu či počítača naťukať internetovú stránku Slovenských elektrární, kde už niekoľko rokov „visí“:

„Vlastníkom akcií Slovenských elektrární sú Slovenská republika s podielom 34 percent (v mene štátu koná Ministerstvo hospodárstva SR) a spoločnosť Slovak Power Holding BV (SPH) s podielom 66 %. Energetický a průmyslový holding, a.s., 28. júla 2016 uzavrel prvú fázu vstupu do Slovenských elektrární a stal sa päťdesiatpercentným akcionárom spoločnosti SPH. Ďalších 50 percent SPH ostalo zatiaľ vo vlastníctve skupiny Enel. Enel SpA prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Enel Produzione SpA 18. decembra 2015 podpísala zmluvu so spoločnosťou EP Slovakia BV, dcérskou firmou Energetického a průmyslového holdingu, a.s., o predaji podielu Enel Produzione v spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. Predaj prebehol formou prevodu celého 66-percentného podielu spoločnosti Enel Produzione v Slovenských elektrárňach na novovzniknutú firmu SPH. EP Slovakia môže získať až 100 % základného imania SPH, pričom prevod SPH na EP Slovakia prebieha v dvoch fázach. V rovnakej veci 21. decembra 2015 Ministerstvo hospodárstva SR a Enel Produzione podpísali Memorandum.“

Naháňačka za politický bodmi

Teraz, tesne pred Vianocami, energetický holding EPH informoval, že podpísal s Enelom potrebné dokumenty na dokončenie druhej fázy celej transakcie. Toto nám predsa len môže naznačiť novú informáciu.

A to, že dokončenie dostavby štvrtého jadrového bloku Atómovej elektrárne Mochovce sa blíži k svojmu koncu. Pretože dohoda spred desiatich rokoch znela, že EPH prevezme celý 66-percentný podiel Slovenských elektrární a Enel definitívne vycúva zo slovenského dominantného výrobcu bezemisnej elektriny až po dokončení trojky a štvorky v Mochovciach.

Pre Slovensko však typické, že sa s touto informáciou znova vynorili dezinformácie a akože bombastické odhalenia a naháňačky sa za politickými bodmi.

Jedna pravicová politická strana, ktorá sľubuje solidaritu a slobodu, a ktorá už od svojej podstaty je presvedčená, že štát je zlým vlastníkom už kričí, že prečo štát nevyužíva opciu a nekupuje naspäť akcie elektrární do svojich rúk. A pritom musia dobre vedieť, že to nie je z rôznych dôvodov možné. Veď dva roky plne ovládali ministerstvo hospodárstva. Prečo vtedy nevyužili opciu, keď boli pri moci? Prečo sa vtedy nesnažili rokovať o reprivatizácií? Na toto nech si odpovedia ich voliči.

Určite však musí byť všetkým jasné, že majitelia EPH (Daniel Křetinský 50 percent + 1 akcia, J&T Energy Holding 44 percent -1 akcia a ManCo 6 percent, spoločnosť manažérov EPH) to majú dobre ošetrené tak, aby ovládli v elektrárňach to čo chcú ovládnuť. A povedzme si otvorene, vlastne už dávno aj ovládli. A keby to neovládli a nechali tam bačovať Talianov, tak doteraz píšeme znova a znova, že dostavba Mochoviec sa predlžuje a predražuje.