Štát by si mal vďaka energofirmám prilepšiť o stámilióny eur, najviac dividend sa očakáva od plynárov

Štát by si mal v budúcom roku vďaka energetickým podnikom prilepšiť o zhruba 411 miliónov eur. Toľko by mali energetické firmy, v ktorých má štát majetkové podiely, odviesť do štátneho rozpočtu vo forme dividend.

Predpokladá to ministerstvo financií v návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026, ktorý by mala v najbližších dňoch schváliť vláda a parlament. Je to o niečo viac peňazí, ako očakáva ministerstvo za tento rok.

V tomto roku by malo vďaka dividendám od energetických firiem pritiecť do štátneho rozpočtu 388 miliónov eur. V ďalších rokoch však ministerstvo očakáva pokles príjmov z dividend energofiriem. V roku 2025 by to malo byť 264 miliónov eur, o rok neskôr 221 miliónov eur.

SPP by mal odviesť 291 miliónov eur

Najviac dividend očakáva ministerstvo financií od Slovenského plynárenského priemyslu (SPP). Jeden z najväčších slovenských dodávateľov energií by mal v budúcom roku odviesť do štátneho rozpočtu dividendy v objeme 291 miliónov eur. Z toho 131 miliónov eur by mali byť riadne dividendy a 160 miliónov eur superdividendy.

Štátny rozpočet by si mal v budúcom roku prilepšiť aj vďaka dividendám od Západoslovenskej energetiky. Spoločnosť, v ktorej štát vlastní 51-percentný podiel, by mala prispieť do štátneho rozpočtu dividendou vo výške 54 miliónov eur. Pôjde už o dividendy spoločné s Východoslovenskou energetikou Holding.

Tieto dve spoločnosti sa totiž definitívne spojili koncom tohto roka, po príchode novej ministerky hospodárstva Denisy Sakovej. Takmer 36 miliónov eur by mala v budúcom roku odviesť do štátneho rozpočtu vo forme dividend Slovenská elektrizačná prenosová sústava, ktorej jediným vlastníkom je ministerstvo financií.

Od Transpetrolu žiadne dividendy

V prípade tejto spoločnosti ide o rapídny pokles, keďže za tento rok by mala byť dividenda od slovenského prevádzkovateľa elektrizačnej prenosovej sústavy predstavovať 79 miliónov eur.

Stredoslovenská energetika by mala prispieť do štátnej kasy sumou necelých 30 miliónov eur. Od Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti (JAVYS) očakáva ministerstvo financií v budúcom roku dividendu vo výške 403 tisíc eur.

Počas najbližších troch rokoch neočakáva rezort financií žiadne dividendy od slovenského prepravcu ropy, spoločnosti Transpetrol. V minulých rokoch odviedla do štátnej kasy ropná firma, v ktorej má ministerstvo hospodárstva stopercentný podiel, vo forme dividend od 1,5 do 2 miliónov eur.

Zrejme to súvisí s budúcim hospodárením spoločnosti Transpetrol, ktoré výrazne ovplyvňuje vojenský konflikt na Ukrajine a s tým spojené európske sankcie voči Rusku.