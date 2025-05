Štát by mal vlastniť nový veľký jadrový zdroj, je o tom presvedčená ministerka Saková

Jadrová energia bola na Slovensku vždy podporovaná naprieč všetkými vládami, ktoré krajina od svojho vzniku zažila. Ani jedna vláda jej nehádzala polená pod nohy. Enormnej podpory sa dočkala a stále sa jej dostáva najmä od vlád vedenými Robertom Ficom.

V roku 2008, keď bol Robert Fico prvýkrát premiérom donútil Talianov z Enelu dostavať Mochovce. Na konci svojej prvej vlády rozbehol jeho kabinet výstavbu novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach, na mieste, kde sa začalo s odstavovaním dvoch jadrových blokov elektrárne V1. Ani ďalšie vlády nezanevreli na tento projekt, aj keď jeho veľké oživenie priniesla až súčasná štvrtá Ficova vláda.

Štát má vlastniť veľkú jadrovú elektráreň

Súčasná ministerka hospodárstva Denisa Saková je presvedčená, že štát má vlastniť veľkú jadrovú elektráreň. Tie doterajšie (dva jadrové bloky v Jaslovských Bohuniciach, štyri v Mochovciach) prevádzkujú a vlastnia Slovenské elektrárne.

To, že ide o dobrý nápad držať v štátnych rukách tak veľký energetický zdroj, presvedčili ministerku Sakovú aj výsledky Úradu jadrového dozoru SR (ÚJD), ktorý rok čo rok konštatuje, že Slovensko má jadrové bloky bezpečné a spoľahlivé.

„Aj naďalej budem presadzovať rozvoj jadrovej energetiky ako základ pre našu energetickú nezávislosť, konkurencieschopnosť hospodárstva a ochranu životného prostredia. Výsledky ÚJD ma v tomto len utvrdzujú. Dokazujú tiež, že nový veľký jadrový zdroj vo vlastníctve štátu je vzhľadom na rastúcu spotrebu elektrickej energie nevyhnutným a správnym krokom,“ uviedla na sociálnej sieti Saková.

Funkčný systém dozoru

Úrad jadrového dozoru vo svojom hodnotení za rok 2024 potvrdil, že jadrové elektrárne na Slovensku sú prevádzkované bezpečne a spoľahlivo. Ani jedna z prevádzkových udalostí nemala vplyv na jadrovú bezpečnosť.

„Aj to je dôkaz, že štát má funkčný systém dozoru a naši odborníci odvádzajú profesionálnu prácu. Práve vďaka jadrovým elektrárňam patrí Slovensko medzi krajiny s jedným z najčistejších energetických mixov na svete,“ zdôraznila Saková.

Vláda si podľa nej uvedomuje strategický význam jadrovej energie, nielen pre zabezpečenie dodávok elektriny, ale aj pre splnenie klimatických cieľov a hlavne bezpečnosť dodávok.

„Po spustení tretieho bloku Atómovej elektrárne Mochovce dnes pokrýva tento zdroj približne 13 % našej spotreby elektriny a očakáva sa, že bude slúžiť ďalších 60 rokov. Rovnaký podiel na výrobe má každý z blokov elektrární V2 v Jaslovských Bohuniciach, ktorá si pripomenula 40. výročie úspešnej prevádzky,“ konštatovala Saková.

Meno hlavného dodávateľa

Slovensko by sa už čoskoro mohlo dozvedieť meno hlavného dodávateľa výstavby novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Ako povedal prednedávnom premiér Robert Fico, projekt za 13 až 15 miliárd eur ide extréme dopredu.

„Končí obdobie, kedy hospodársky rast Slovenska bol ťahaný domácou spotrebou. V roku 2025, 2026 a 2027 očakávame, že hospodársky rast bude ťahaný predovšetkým investíciami. Nebudem teraz predkladať zoznam, na čom teraz pracujeme, ale s veľkou radosťou vám musím povedať, že sa blížime k rozhodnutiu o dodávateľov nového jadrového zdroja. Bavíme sa o investícií 13 až 15 miliárd eur. A viete, že máme obrovskú výhodu v tom, že máme za sebou všetky povoľovacie konania a výstavba tohto nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovských Bohuníc môže mať extrémne vysokú rýchlosť,“ povedal Fico.

Vláda nespomenula ani Čechov

Predseda vlády Robert Fico a ministerka hospodárstva Denisa Saková už dávnejšie prezradili, že hlavný dodávateľ, ktorý by mal novú jadrovku dodať na kľúč, by mohol pochádzať z Južnej Kórey, Francúzska či z USA. K možnej spolupráci s Ruskom pri takýchto veľkých projektoch sa v súčasnosti radšej nikto nevyjadruje.

Zaujímavé je, že naši vládni predstavitelia nespomenuli pri spomínanom jadrovom projekte ani našich „bratov“ Čechov. Pritom ich energetickú skupinu ČEZ si Ficova prvá vláda niekedy pred zhruba 16 rokmi vybrala ako spoluinvestora do novovznikajúcej Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska (JESS).

Tá má doteraz na starosti prípravu projektu nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Vďaka spoločnému štátu máme k dispozícii československých jadrových odborníkov, ktorí sa podieľali na výstavbe jadrových elektrární v Československu. Aj napriek tomu, sa o spolupráci s Čechmi na novom jadrovom projekte aktuálne nahlas nehovorí.

Saková má spracovať analýzu

Súčasná vláda naplno oživila projekt výstavby novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach a nadviazala tak na plány ešte prvej Ficovej vlády z konca desaťročia tohto milénia. Najnovšie slovenská vláda schválila návrh postupu prípravy a výstavby nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice.

Ministerke hospodárstva Denise Sakovej uložil vládny kabinet spracovať do konca februára tohto roka analýzu možnosti zapojenia sa slovenského priemyslu a inštitúcií do prípravy a realizácie spomínaného jadrového projektu. Túto analýzu by mala pre JAVYS vypracovať taktiež firma Wood & Company. Pre úplnosť, za obe analýzy by mala zinkasovať niečo vyše 140 tisíc eur.

Do konca apríla 2025 mala podpredsedníčka vlády tiež navrhnúť spôsob a harmonogram procesu pre výber dodávateľa technológie a vypracovať postup a harmonogram zabezpečenia financovania pre bohunický jadrový projekt.

Ficova vláda chce rozhodnúť o všetkom podstatnom

Aj keď doteraz spomínané míľniky neboli verejnosti prezentované, štvrtá vláda Roberta Fica chce rozhodnúť o všetkom podstatnom, o čom sa v prípravnom konaní rozhoduje, ešte počas svojho vládnutia.

Vláda aktuálne počíta s výstavbou 1 200-megawattového jadrového zdroja, nebráni sa však ani jadrovke s výkonom až 1 700 megawattov. Podotknúť taktiež treba, že výstavba by mala byť ukončená niekedy okolo roku 2040, čiže v tom čase budú ceny na úplne inej úrovni.