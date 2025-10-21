SPP stavia na technológie aj pohodlie. Nové centrá majú byť priateľské, ekologické a rýchlejšie

Slovenský plynárenský priemysel (SPP) pokračuje v modernizácii svojej siete zákazníckych centier. Po nedávno otvorenom novom centre v Piešťanoch predstavil najväčší dodávateľ energií kompletne redizajnované priestory aj v ďalších štyroch mestách – v Rožňave, Lučenci, Zvolene a Prievidzi.
„Zákaznícke centrá SPP prechádzajú komplexnou modernizáciou, ktorej cieľom je vytvoriť pre našich zákazníkov príjemné prostredie s využitím moderných digitálnych prvkov. Chceme, aby sa v našich priestoroch cítili dobre a vybavili všetky svoje záležitosti rýchlo a bez stresu,“ uviedol Martin Húska, generálny riaditeľ a člen predstavenstva SPP.
Modernizované priestory prinášajú interaktívne prvky a moderné digitálne riešenia. Zákazníkov už pri vstupe víta veľkoplošná LED stena s aktuálnymi informáciami o produktoch a službách SPP. „Interaktívne panely a prehľadné vizuálne rozhrania pomáhajú urýchliť proces vybavovania požiadaviek a podporujú bezpapierový spôsob obsluhy s pozitívnym dopadom na životné prostredie,“ dodal hovorca SPP Ondrej Šebesta.
V každej pobočke sa nachádza montessori vzdelávací panel, ktorý malých návštevníkov zabaví, zatiaľ čo ich rodičia riešia svoje záležitosti s pracovníkmi centra.
Zákaznícke centrá SPP sú k dispozícii v týchto lokalitách:
Piešťany – Pod Párovcami 1341/3
Rožňava – Šafárikova 19
Lučenec – Námestie republiky 31
Zvolen – Námestie SNP 74
Prievidza – Košovská cesta 1
Všetky centrá sú otvorené od pondelka do piatku:
Piešťany – pondelok: 8-16, utorok: 8-16, streda 8-17, štvrtok 8-16, piatok 8-15
Rožňava – pondelok: 8-16, utorok: 8-16, streda 8-17, štvrtok 8-16, piatok 8-15
Lučenec – pondelok: 8-16, utorok: 8-16, streda 8-17, štvrtok 8-16, piatok 8-15
Zvolen – pondelok: 8-16, utorok: 8-16, streda 8-17, štvrtok 8-16, piatok 8-15
Prievidza – pondelok: 8-17, utorok: 8-16, streda 8-17, štvrtok 8-16, piatok 8-15