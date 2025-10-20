Odpadu bude pribúdať, ani Slovensko sa nevyhne výstavbe ZEVO

Slovensko sa nevyhne výstavbe zariadení na energetické zhodnocovanie odpadov (ZEVO). Česká republika oficiálne potvrdila, že množstvo odpadu v najbližšom desaťročí výrazne porastie. Na základe zverejnených dát sa očakáva, že produkcia všetkých odpadov u našich susedov môže do roku 2035 vzrásť až nad 50 miliónov ton. Podobný scenár sa podľa odborníka očakáva aj na Slovensku.
Ako ďalej vyplýva z ekonomickej analýzy Plánu odpadového hospodárstva ČR 2025 – 2035, ktorú zverejnilo české ministerstvo životního prostředí, do roku 2035 sa cena komunálneho odpadu v porovnaní s rokom 2022 zdvojnásobí a bez nových moderných zariadení na energetické zhodnocovanie odpadov nebude možné splniť európske ciele recyklácie ani ukončiť skládkovanie.
Investície sú ekonomicky aj technicky nevyhnutné
Ak má Česko zvládnuť zákaz skládkovania po roku 2030, musí investovať do moderných zariadení na energetické využitie odpadov. „Výstavbou moderných zariadení navyše dôjde k posilneniu konkurencieschopnosti jednotlivých regiónov, ale aj Českej republiky ako celku, keďže bude disponovať modernými technológiami a potrebou vysoko kvalifikovanej pracovnej sily,“ uvádza materiál.
„Zeleným“ lídrom je Švédsko, Slovensko vo využívaní obnoviteľných zdrojov skončilo na chvoste EÚ
Analýza jednoznačne potvrdzuje, že prechod od skládkovania k využívaniu odpadu ako zdroja energie je ekonomicky aj technicky nevyhnutný. Podľa výpočtov českého ministerstva bude potrebné do roku 2035 investovať až 80 miliárd českých korún do nových technológií – najmä do zariadení ZEVO, moderných triediacich liniek a rozšírenia siete prekládkových staníc.
Správa hovorí aj o ekonomických prínosoch. Realizácia plánu má vytvoriť niekoľko tisíc nových pracovných miest, najmä v technických odboroch, výstavbe a prevádzke moderných zariadení. Zároveň sa očakáva, že investície do energetického zhodnocovania znížia závislosť krajiny od dovozu energetických surovín a prispejú k stabilite cien tepla pre domácnosti.
Slovensko zatiaľ zaostáva
Slovensko sa podľa odborníkov nachádza v podobnej situácii ako Česko. Množstvo komunálneho odpadu neklesá a kapacity na jeho spracovanie skôr ubúdajú. Kým slovenské obce platia čoraz viac za skládkovanie, Česká republika sa podľa Juraja Musila z konzultačnej spoločnosti INECO, s.r.o., rozhodla ísť cestou moderných technológií. „Energetické zhodnocovanie nie je konkurenciou recyklácie – je jej nevyhnutným doplnkom. Bez týchto zariadení štát nedokáže zabezpečiť stabilné a bezpečné spracovanie odpadu,“ zdôraznil Musil.
Slovensko plánuje vyrábať teplo a elektrinu z odpadov, investori stále čakajú na silnejšiu podporu od štátu
Oficiálna česká analýza podľa neho jasne ukazuje, že bez ZEVO sa nedá splniť ani environmentálny cieľ, ani ekonomická realita. „Je to signál aj pre Slovensko – budúcnosť odpadového hospodárstva nie je na skládkach, ale v moderných zariadeniach, ktoré premieňajú odpad na energiu,“ konštatuje slovenský expert.