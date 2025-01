Spotrebné dane na energie prejdú zmenami, dotknú sa najmä nových plynov. Zamestnávatelia zmenu kritizujú

Vláda SR schválila novelu zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu. Po novom sa zdania takzvané plyny budúcnosti. Spotrebná daň sa bude platiť pri skvapalnenom a stlačenom zemnom plyne, bioplyne, biometáne, svietiplyne, vodnom plyne, generátovom plyne, ropnom plyne či pri akomkoľvek plyne, ktorý bol použitý ako palivo alebo ako pohonná látka.

Slovenskí zamestnávatelia so zmenou nesúhlasia

Slovenskí zamestnávatelia so zdanením nových plynov, ktoré pomáhajú v boji s klimatickými zmenami zásadne nesúhlasia. Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) podala v rámci pripomienkového konania aj zásadnú pripomienku, no úspešná nebola.

„Sme za to, aby biogénne látky, ako aditívum do pohonných hmôt, alebo samotné biopalivo boli akceptované ako palivá budúcnosti, a tým pádom spotrebná daň by bola na nich odpustená. Máme vďaka legislatívy EÚ znížiť o 55 % emisie skleníkových plynov do roku 2030, máme byť klimaticky neutrálni do roku 2050. Ako chceme v doprave dosiahnuť ciele, ktorú sú úniou a aj Slovenskom odsúhlasené, ak budeme zvyšovať náklady na energetické nosiče, ktoré podporujú klimatickú neutralitu?,“ opýtal sa prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga.

Novela zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu

Zamestnávatelia dostali prísľub, že ministerstvo financií otvorí túto otázku na Európskej komisii, a že sa bude týmto zapodievať pri budúcej novelizácii zákona, ktorý hovorí o spotrebnej dani.

Vďaka novele zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu sa od dane oslobodzuje elektrina vyrobená a spotrebovaná osobou, ktorá ju vyrobila. Zariadenia však nesmie mať väčší inštalovaný výkon ako 5 megawattov a ak je elektrina vyrobená z preukázateľne zdaneného minerálneho oleja, uhlia alebo zemného plynu.

Novela zákona by mala taktiež zjednodušiť procesy registrácie pre oprávnených spotrebiteľov, ktorí už sú registrovaní ako platitelia dane. Rušia sa niektoré povinnosti pri preukazovaní sa povoleniami a osvedčeniami o registrácii. Legislatívne sa upravuje zdieľanie elektriny, ktorá reflektuje na aktuálne trendy v energetickej politike.