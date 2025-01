Väčšina Slovákov očakáva adresnú pomoc na energetické úspory, vláda by mala obzvlášť podporovať domácnosti v núdzi

Až 70 % Slovákov si myslí, že vláda by mala podporovať s cenami energií špecificky len tie domácnosti, ktoré sú v núdzi, ukázal prieskum agentúry FOCUS realizovaný pre platformu Budovy pre budúcnosť.

Okrem toho, vyše 80 % respondentov súhlasí, že finančná pomoc pre domácnosti by mala byť zvýšená s cieľom dosiahnuť energetické úspory, napríklad cez zatepľovanie alebo inštaláciu obnoviteľných zdrojov energie. Reprezentatívny prieskum uskutočnila agentúra Focus v dňoch 6.12. – 15.12.2024 formou online dotazníkov (riadený online panel) a výberovú vzorku tvorilo 1 009 respondentov.

Vláda nepočúvala odborníkov

„Rozhodnutie vlády pomáhať s cenami energií plošne, teda všetkým rovnako, nie je šťastné. Týždne sme sa snažili kompetentným vysvetliť, že plošná pomoc vo forme cenových stropov energií je iba vytváraním ilúzie ochrany najzraniteľnejších,“ vysvetľuje Katarína Nikodemová, riaditeľka platformy Budovy pre budúcnosť, ktorá zastrešuje vyše tisíc právnických subjektov a organizácií pôsobiacich v sektore budov.

Vláda nepočúvala odborníkov a schválila pomoc pre všetkých, teda aj pre tých, ktorí na ňu nie sú odkázaní. „Táto forma pomoci má krátkodobý efekt a zaťažuje rozpočet,“ dodáva Nikodemová. Podľa prieskumu sa verejnosť zdá byť v súlade s týmto postojom, pričom podpora adresnej pomoci narastá s vekom a nižšími príjmami obyvateľstva.

Až 77,2 % ľudí vo veku 65 a viac rokov súhlasilo s adresnou pomocou. Zároveň platilo, že čím nižší mali respondenti príjem, tým vyššie percento ich spadá do skupiny súhlasiacich. Minimálne rozdiely v odpovediach respondentov boli aj z hľadiska ich miesta i kraja bydliska.

Dotácie prevyšujú dostupné zdroje

Z prieskumu tiež vyplynulo, že významnú podporu adresnej pomoci prejavili aj voliči vládnych strán. S adresnou pomocou iba tým, ktorí sú v núdzi, rozhodne a skôr súhlasí 74,3 % voličov strany Hlas-SD, 73,3 % voličov SNS a 68,4 % voličov Smer-SD. Vyšší podiel bol medzi voličmi opozičných strán, KDH (78,9 %) a SaS (76,4 %).

Prieskum tiež poukázal na značný dopyt po zvýšenej finančnej podpore pre energetické úspory. Viac ako 82 % respondentov súhlasí s návrhom na zvýšenie dotácií na zatepľovanie či inštaláciu tepelných čerpadiel. Analytik Richard Paksi z platformy Budovy pre budúcnosť upozornil, že záujem o takéto dotácie výrazne prevyšuje dostupné zdroje, čo signalizuje potrebu dodatočného financovania.

Budovy pre budúcnosť

„V programe Obnov dom je zrejmé, že aktuálna výzva z Plánu obnovy, bude z dôvodu veľkého záujmu tou poslednou. V programe Zelená domácnostiam, ktorý mal vyčlenené prostriedky do roku 2027, sa podarilo za prvých šesť mesiacov vyčerpať už viac ako 60 % peňazí. Vláda SR by mala využiť tento záujem a doplniť ďalšie prostriedky do týchto programov, aj z dôvodu urgentnej potreby znižovať spotrebu zemného plynu,“ uzavrel Paksi.

Platforma Budovy pre budúcnosť je najväčšie profesionálne záujmové združenie pre sektor budov na Slovensku. Prostredníctvom svojich ôsmich členských organizácií reprezentujú Budovy pre budúcnosť takmer 1 060 subjektov aktívnych v oblasti stavebníctva a zvyšovania energetickej efektívnosti.