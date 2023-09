Spoločnosť SPP otvorila na diaľnici D2 ďalšiu čerpaciu stanicu na LNG, na Slovensku už tretiu

Čerpaciu stanicu na skvapalnený zemný plyn LNG otvorila spoločnosť SPP na diaľnici D2. Motoristi ju budú môcť využiť priamo na hraničnom odpočívadle Brodské, ktoré je prístupné z Bratislavy, ako aj zo smeru z Brna.

Je na nej možné natankovať aj stlačený zemný plyn CNG. Vysokokapacitná plniaca stanica tak môže slúžiť nielen pre ťažkú nákladnú dopravu, ale aj pre osobnú automobilovú dopravu.

Otvorením ďalšej vysokokapacitnej plniacej stanice na skvapalnený zemný plyn LNG na tranzitne najvyťaženejšej diaľnici na Slovensku spoločnosť podľa hovorcu SPP Ondreja Šebestu pokračuje v rozširovaní siete LNG čerpacích staníc a zvyšovaní komfortu pre dopravcov priamo na ich štandardných trasách.

Týmto krokom spoločnosť zároveň rozširuje sieť verejných plniacich staníc na stlačený zemný plyn CNG na Slovensku na 26. Nová stanica je samoobslužná, prístupná nepretržite a je na nej možné platiť či už kartou od SPP CNG, palivovou kartou EUROWAG alebo bežnou platobnou kartou.

Nová čerpacia stanica vznikla v rámci projektu fueLCNG, ktorého cieľom je vytvorenie pilotnej siete troch čerpacích staníc LNG rozmiestnených pri hlavných koridoroch v rámci Slovenskej republiky.

Spoločnosť SPP otvorila prvú takúto čerpaciu stanicu v januári v Trnave a ďalšiu v apríli v Prešove. Projekt fueLCNG podporila Európska komisia a je spolufinancovaný z Nástroja na prepájanie Európy (CEF).

LNG dokáže v segmente ťažkej nákladnej dopravy plne nahradiť naftu, pretože poskytuje rovnaké prevádzkové a výkonové parametre pri výrazných úsporách emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok. Používaním LNG nevznikajú takmer žiadne tuhé častice, ktoré by sa uvoľňovali do ovzdušia. Autá na tento pohon preukázateľne produkujú menej škodlivých skleníkových plynov. Nákladné LNG ťahače s nádržami s objemom 290 až 390 kilogramov skvapalneného plynu majú priemerný dojazd od 1 200 do 1 500 kilometrov, takže dokážu konkurovať v dojazde naftovým ťahačom.