Ističová aféra sa môže čoskoro vrátiť, domácnosti by mali konať

Slovenské domácnosti sú nepoučiteľné. Aj v energetike si nechávajú všetko na poslednú chvíľu. Niektoré domácnosti sú dokonca presvedčené, že ich problém vyrieši v konečnom dôsledku štát. Už onedlho môže domácnostiam, ktoré majú predimenzované svoje ističe, rapídne zdražieť elektrina. Od júla tohto roku sa totiž mení výpočet platby za prístup do distribučnej sústavy pre vybrané sadzby. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) preto odporúča domácnostiam, aby si skontrolovali, či nemajú predimenzované svoje ističe. Pomocnú ruku podávajú všetky tri distribučné spoločnosti.

Roztrhané faktúry

Už raz domácnosti pred „ističovou aférou“ stáli. Vtedy ju na poslednú chvíľu ukončil roztrhaním faktúr premiér Robert Fico. Bolo to v januári 2017. ÚRSO pod politickým tlakom vrátil fixné a variabilné poplatky za elektrinu a plyn na úroveň roku 2016. „Bolo začaté nové cenové konanie a v stredu budú prijaté nové cenové rozhodnutia s účinnosťou od 1. januára 2017, ktoré budú postavené na parametroch z roku 2016,“ rozkázal vtedy predseda vlády Robert Fico. Všetkým na tlačovej besede odkázal, že faktúry zaslané v januári 2017 sú neplatné a ľudia ich platiť nemajú. Premiér na brífingu názorne predviedol, čo majú s nimi spraviť – roztrhať ich. „Nech nikto nič neplatí. A pokiaľ niekto zaplatil na základe týchto rozhodnutí, tak tieto peniaze mu budú musieť byť vrátené zo strany toho, kým boli odoslané,“ povedal vtedy Fico.

Aféra, ktorá lámala krky

Ističová aféra nakoniec „zlomila krk“ aj vtedajšiemu predsedovi ÚRSO Jozefovi Holejnčíkovi. Ten následne po „trhaní faktúr“ vraj z vlastnej vôle zo svojej funkcie odstúpil. Po zhruba šiestich rokoch sa Jozef Holjenčík do funkcie šéfa regulačného úradu vrátil. Hneď po štvrtom nástupe Roberta Fica do kresla premiéra.

Možno aj preto nechce poučený staronový šéf regulačného úradu nechať nič na náhodu a ÚRSO pod jeho terajším vedením odštartovalo ofenzívnu informačnú kampaň k predimenzovaným ističom.

Odberatelia, zmeňte si ističe a ušetrite!

Odberatelia, zmeňte si ističe a ušetrite! Odkazuje im regulačný úrad. Ako informoval agentúru SITA hovorca ÚRSO Radoslav Igaz, na pôde úradu prebehlo v polovici apríla už tretie kontrolné stretnutie so zástupcami distribučných spoločností Západoslovenská distribučná, Stredoslovenská distribučná a Východoslovenská distribučná (ZSD, SSD, VSD), na ktorých zástupcovia distribučných spoločností odprezentovali úradu výsledky svojich prebiehajúcich mediálnych kampaní ohľadom nutnosti zmeny predimenzovaných ističov.

Regulátor už nenecháva nič na náhodu

„Úrad pracuje na zabezpečení informovanosti odberateľov o správnej veľkosti ističov a ich vplyve na cenu distribučných poplatkov. Zmena výpočtu platby za prístup do distribučnej sústavy pre vybrané sadzby platná od 01. 07. 2025 nadväzuje na dlhodobú snahu regulátora o efektívnejšie využitie kapacít v distribučných sieťach,“ dodal Igaz.

Predseda ÚRSO Jozef Holjenčík odporúča tým odberateľom, ktorých sa to týka, zmeniť si istič. „Príslušná distribučná spoločnosť ich na to upozorní. Kampaň beží stále. Od 1. júla by to malo začať fungovať. Dôsledne dohliadame na tom, aby distribučné spoločnosti robili riadnu osvetovú a vysvetľovaciu kampaň, inak im od úradu hrozí pokuta,“ zdôraznil Holjenčík.

Regulačný úrad od distribučných spoločností vyžaduje podávanie pravidelných reportov o vývoji ich mediálnych kampaní. „Z posledného kontrolného dňa vyplýva, že distribučné spoločnosti v rámci informačnej kampane už kontaktovali odberateľov s veľkými ističmi a poskytujú im podrobné informácie o možnosti ich úpravy. Ak sa odberateľ rozhodne ponechať si vyššiu amperickú hodnotu, musí počítať so zvýšenými poplatkami,“ doplnil Igaz.

Kontrolné stretnutia

Historické údaje ukazujú, že podobná iniciatíva v minulosti viedla k významnej optimalizácii kapacít v distribučnej sieti, pričom až 85 % odberateľov si upravilo veľkosť ističov podľa reálnej potreby. Tento krok pomohol znížiť potrebu budovania nových vedení a vytvoril priestor pre nových odberateľov bez dodatočných investícií do infraštruktúry.

„Verím, že aktuálna kampaň povedie k podobným výsledkom ako v minulosti a prinesie to výhody tak jednotlivým odberateľom, ako aj celému systému,“ konštatoval Holjenčík.

Na ďalšom kontrolnom stretnutí 5. mája 2025 budú distribučné spoločnosti znova prezentovať úradu aktuálny stav informačnej kampane a vývoj žiadostí o úpravu ističov.