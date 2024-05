Slovensko podľa Fica potrebuje cenovú stabilitu v oblasti energií (video)

Slovensko potrebuje cenovú stabilitu v oblasti energií. Po pondelkovej návšteve Ministerstva hospodárstva SR to vyhlásil predseda vlády Robert Fico. Pripomenul nedávnu návštevu Azerbajdžanu, v rámci ktorej rokovali o dovoze plynu na Slovensko.

Podľa premiéra urobili v tejto veci politicky všetko, čo bolo potrebné. „Teraz záleží na rokovaniach jednotlivých spoločností, či sa dohodnú na ekonomických a cenových podmienkach. Ak to tak bude, Slovensko by mohlo dovážať plyn z Azerbajdžanu, časť by tu ostala, časť by prechádzala cez Slovensko do ďalších krajín,“ zhodnotil.

Ministerka hospodárstva Denisa Saková v tejto súvislosti potvrdila, že pracujú na projekte adresnej pomoci. „Plošné energodotácie v budúcnosti neprichádzajú do úvahy, jednak na to nemáme dostatok finančných zdrojov, jednak musíme naučiť ľudí šetriť,“ vyhlásila s tým, že o tejto téme intenzívne rokujú s rezortami financií a práce.