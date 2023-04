Minister Hirman má dobré správy o plyne, SPP má zabezpečený nákup zo všetkých svetových strán od viacerých partnerov

Slovensko bude mať dostatok zemného plynu aj počas ďalšej vykurovacej sezóny. Ako informoval na utorňajšej tlačovej besede minister hospodárstva Karel Hirman, Slovenský plynárenský priemysel (SPP) diverzifikoval ďalšie dodávky plynu a zásobníky plynu máme plné na zhruba 60 %.

„Máme dostatočný základ pre budúcu vykurovaciu sezónu. Vieme už teraz povedať, že plyn pre Slovensko máme zabezpečený,“ povedal Hirman.

Prístup aj k moru

Ako povedal na tlačovej besede predseda predstavenstva SPP Miroslav Kulla, SPP má zabezpečený nákup plynu zo všetkých svetových strán, od viacerých partnerov. Štátni plynári predĺžili zmluvu so spoločnosťou BP do roku 2024, vďaka ktorej má Slovensko zemný plyn zo Severného mora. SPP ďalej predĺžil zmluvu so spoločnosťami ExxonMobil, Shell, Eni a RWE.

„Snažíme sa to riziko diverzifikovať takým spôsobom, aby sa nám už nikdy nestalo, že budeme závislí na jednom dodávateľovi,“ podotkol Kulla.

SPP sa snaží získať prístup aj k moru. „Rokujeme s viacerými partnermi v Nemecku, Taliansku, Poľsku a v Litve, kde sa snažíme zabezpečiť prístup k LNG terminálom,“ dodal Kulla. K morskej plynárenskej infraštruktúre by mohlo mať Slovensko plný prístup v roku 2025.

Vykurovacia sezóna

Podľa šéfa najväčšieho dodávateľa plynu Miroslava Kullu, v prípade úplného výpadku dodávok plynu z Ruska, vieme tento plyn nahradiť na 70 % celkovej spotreby Slovenska. Spolu so zostatkom zásob plynu sme tak podľa Kullu nezávislí od dodávok plynu z Ruska na 100 %. Slovensko má stále zmluvu s ruským Gazpromom na dodávky plynu do roku 2034.

Počas práve končiacej sa vykurovacej sezóny sa na Slovensku oproti minulým rokom ušetrilo viac ako 20 % spotreby plynu. Je to vďaka nielen teplej zime, ale aj úsporným opatreniam zo strany zákazníkov. Štátni plynári vyzývajú odberateľov, aby nepoľavili a naďalej pokračovali v úsporných opatreniach.

„Mali sme šťastie, že zima bola mierna, ale v tejto snahe treba pokračovať a šetrenie je nevyhnutnou súčasťou toho, aby dodávky plynu boli plynulé a ceny nízke,“ konštatoval Kulla.