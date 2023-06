Slovensko aj ďalšie stredoeurópske krajiny by mali využiť potenciál a urýchliť výstavbu veterných parkov

Stredoeurópske krajiny môžu dosiahnuť požadovaný podiel energie z obnoviteľných zdrojov iba pomocou výraznejšieho využitia veternej energie. V spoločnej tlačovej správe to konštatujú Komora obnovitelných zdrojů energie, E3G, Energiaklub, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI), Windex Energy a WindEurope.

Vlády týchto štátov musia podľa nich využiť príležitosť a v aktualizácii Národných energetických a klimatických plánov stanoviť pre veternú energetiku vyššie ciele.

Nové veterné parky

„Celoeurópsky podiel veternej energie vo výrobe elektriny dosahuje v súčasnosti 17 %, do roku 2050 by sme podľa Európskej únie mali dosiahnuť minimálne 43 %. To si vyžaduje, aby celá Európa investovala do nových veterných parkov. Aj v strednej a východnej Európe už vidíme pozitívne signály,“ uviedol CEO WindEurope Giles Dickson.

Inštalovaná kapacita veternej energie v Maďarsku, Slovinsku, Českej a Slovenskej republike predstavovala v decembri 2022 spolu 0,675 GW. Do roku 2030 môže dosiahnuť 2 až 5,4 GW.

Využitie potenciálu

Zástupcovia veternej energetiky a analytici z regiónu sa zhodujú, že pre využitie existujúceho potenciálu je nevyhnutné umožniť a urýchliť výstavbu veterných parkov. Česko by podľa nich malo zvýšiť svoj cieľ v oblasti veternej energie do roku 2030 na 1000 až 1600 MW, Maďarsko z 329 MW na 4 000 MW, Slovinsko z 500 MW na 600 až 700 MW a Slovensko z 500 MW na 667 MW.

„Povinnosť prejsť plným procesom EIA pri projektoch veternej energie akejkoľvek kapacity efektívne zmrazila rozvoj veternej energie na Slovensku na takmer 20 rokov. V súčasnosti vidíme, ako sa bariéry pomaly odbúravajú,“ uviedol riaditeľ SAPI Ján Karaba.

Ak chce podľa neho Slovensko dobehnúť stratený čas a dosiahnuť svoje ciele v oblasti inštalovaného výkonu veterných elektrární, musí na súčasné pozitívne zmeny nadviazať.