Nízke ambície v oblasti OZE nie sú problémom iba Slovenska, zaostávajú aj iné krajiny strednej a východnej Európy

Krajiny strednej a východnej Európy majú podľa analýzy nízke ambície v oblasti rozvoja obnoviteľných zdrojov energií (OZE).

Veterná a slnečná energia

Vyplýva to z analýzy nezávislého think tanku Ember. Podľa analýzy môžu krajiny strednej a východnej Európy prostredníctvom veternej a slnečnej energie zvýšiť svoju energetickú bezpečnosť a znížiť ceny energií naprieč regiónom až o 29 %.

Vyžaduje to však vyššie ambície všetkých krajín regiónu a aktívnejší prístup zo strany politikov a relevantných inštitúcií.

Kým krajiny západnej Európy ako Portugalsko, Holandsko či Dánsko plánujú dosiahnuť do roku 2030 až 80 percentný podiel OZE na domácej spotrebe elektriny, na Slovensku stále diskutujeme o tom, či by nám vlastne nestačilo aj tých 20 %.

Energia z obnoviteľných zdrojov

„Nie sme však jedinou krajinou, ktorá za priemerom EÚ zaostáva, problematický je takmer celý región strednej a východnej Európy. Nízkymi ambíciami nášho regiónu však sabotujeme dekarbonizačné plány celej Európskej únie,“ uviedol riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) Ján Karaba. SAPI s Ember spolupracovala na príprave analýzy.

Z obnoviteľných zdrojov pochádza v súčasnosti približne 20 % všetkej vyrobenej elektriny v regióne. Podľa analýzy má však celý región strednej a východnej Európy potenciál navýšiť svoje kapacity OZE do roku 2030 až o 200 gigawattov, čo by predstavovalo až šesťnásobný nárast oproti súčasnému stavu.

„Ak by pribudlo dodatočných 200 gigawattov, o ktorých hovorí analýza organizácie Ember, podiel OZE by mohol stúpnuť až na 63 %, čo by pocítili aj domáci odberatelia, keďže dokument hovorí o poklese cien elektriny naprieč regiónom až o 29 %. To by znamenalo výrazne nižšie náklady na elektrinu pre domácnosti, firmy či sociálne zariadenia,“ zdôraznil Karaba.

Reštrukturalizácia energetického mixu

K naplneniu vyšších ambícií v oblasti OZE bude podľa asociácie potrebné výrazné posilnenie prenosových a distribučných sústav a to tak na národnej, ako na medzinárodnej úrovni.

„Neoddeliteľnou súčasťou rozvoja OZE na Slovensku sú domnienky o nedostatočnej kapacite sústav. Masívna reštrukturalizácia energetického mixu si bude vyžadovať prispôsobenie sústav novej podobe trhu. V rozpočte EÚ je pre tento účel vyhradených rádovo niekoľko miliárd eur a s časťou týchto prostriedkov môže počítať aj Slovensko, za predpokladu, že jasne stanovíme náš zámer prispôsobiť sústavy rozvoju OZE,“ uzavrel Karaba.