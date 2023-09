Slováci by podľa analytikov s poklesom cien nafty a benzínov nemali počítať, zvyšovanie už trvá vyše mesiaca

Ceny pohonných látok na slovenských čerpacích staniciach sa budú pohybovať na približne rovnakej úrovni aké sú v súčasnosti. Na základe vývoja svetových cien ropy to predpokladajú slovenskí analytici.

„Sčítané a podčiarknuté, ostatný vývoj na komoditnom trhu by mal znamenať, že ceny palív u nás by sa mali udržať okolo súčasných úrovní s priestorom pre určitý odraz. Teda benzín bude predávaný naďalej za viac ako 1 euro a 70 centov, čo je najvyššia cena od novembra 2022. Cena nafty sa bude pozerať k 1 euru a 65 centom, čo sú najvyššie úrovne od jari 2022,“ uviedol pre agentúru SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis.

Skončenie dovolenkovej sezóny

„Nateraz to vyzerá tak, že ropa sa bude aj v najbližšej dobe držať nad 80-dolárovou hranicou. A to bude znamenať, že výraznejšieho poklesu cien na našich čerpacích staniciach sa teraz zrejme nedočkáme. K istej korekcii smerom nadol by ale mohlo prípadne dôjsť po skončení dovolenkovej sezóny, aj to bude ale závisieť od toho, aké makro dáta budú na trhy prichádzať,“ doplnila pre agentúru SITA analytička 365.bank Jana Glasová.