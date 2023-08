Poklesu cien na slovenských čerpacích staniciach sa nedočkáme, trh s naftou je v nerovnováhe

Motoristi by v najbližších dňoch nemali očakávať výraznejšie zlacňovanie na slovenských čerpacích staniciach. Ako uviedla pre agentúru SITA analytička 365.bank Jana Glasová, mierne zníženie cien pohonných látok by mohlo prísť po skončení dovolenkovej sezóny.

Svetové ceny poklesli

„Nateraz to vyzerá tak, že ropa sa bude aj v najbližšej dobe držať nad 80-dolárovou hranicou. A to bude znamenať, že výraznejšieho poklesu cien na našich čerpacích staniciach sa teraz nedočkáme. K istej korekcii smerom nadol by mohlo prípadne dôjsť po skončení dovolenkovej sezóny, aj to bude ale závisieť od toho, ako makro dáta budú na trhy prichádzať,“ uviedla Glasová.

Výraznejšie zníženie cien benzínov a nafty na slovenských pumpách neočakáva ani analytik J&T Banky Stanislav Pánis, a to aj napriek ostatnému miernemu poklesu svetových cien ropy. Špeciálne to platí o nafte.