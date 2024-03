Saková ide vymeniť manažment v teplárenskom holdingu, Sulíkovi adresovala tvrdý odkaz (video)

Slovensko nepríde pre nenakúpenie emisných povoleniek pre šesť štátnych teplárenských spoločností o žiadnych sedem miliónov eur. Zdôraznila to ministerka hospodárstva Denisa Saková a označila tvrdenia lídrov opozičnej strany SaS Richarda Sulíka a Karola Galeka za fabulácie a ich fikcie.

„Strata, ktorú prezentovali, môžem povedať je čistou fabuláciou a fikciou. Štátne teplárne majú povolenky na tento rok už nakúpené. Hovorili teda o povolenkách na rok 2025,“ povedala na tlačovej besede Saková s tým, že odborníci hovoria o poklese cien emisných povoleniek v blízkej budúcnosti, na ktoré počkajú aj najväčšie štátne teplárne združené pod MH Teplárenským holdingom.

Výpočet bol neprofesionálny

Ministerka Saková priznala, že od holdingu dostala list, aby im schválila nákup emisných povoleniek na budúci rok. Ministerku však zarazila v liste ich vysoká cena s akou teplárne počítajú.

„Áno, dostala som od holdingu list, len v liste sa uvádzalo, že priemer tej nákupnej ceny chceli mať na úrovni 80 eur za tonu. Vtedy sa pritom cena na trhu pohybovala na úrovni 50 až eur za tonu. Podľa odborníkov pritom tieto ceny emisných povoleniek majú ešte klesať. Takže ich výpočet je absolútne neprofesionálny,“ dodala Saková.

Denisa Saková pripomenula Richardovi Sulíkovi ako bývalému ministrovi hospodárstva viacero jeho prešľapov. „Len vďaka “jeho profesionálom“ v teplárenskom holdingu a v ich stratégii pri nákupe plynu sa podľa ministerky Sakovej kompenzácie za teplo zo štátu smerom na teplárenský holding navýšili až do úrovne 30 miliónov eur,“ upozornila Saková.

Posledná kvapka v mori

Pre ministerku boli vyjadrenia bývalých čelných predstaviteľov ministerstva hospodárstva poslednou kvapkou v mori, a manažment v teplárenskom holdingu ide vymeniť.

„Na mieste pána Sulíka by som bola radšej neviditeľná a potichu sa premlčala do Európskeho parlamentu,“ uzavrela Saková s tým, že za tlačovými besedami SaS vidí iba predvolebnú prezidentskú kampaň.

Ministerstvo hospodárstva SR na čele s Denisou Sakovou pripravilo občanov o 7 mil. eur. Tvrdí to opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS).

Šéfka rezortu hospodárstva totiž podľa liberálov nepovolila štátnemu teplárenskému holdingu nákup emisných povoleniek. O súhlas mali teplárne žiadať už pred mesiacom, v období, keď boli ich ceny na trojročnom minime.

Cena povoleniek začala rásť

„Požiadali o súhlas s nákupom pani ministerku, ale tá doteraz nemala na to čas, vyše mesiaca nebola schopná podpísať jeden papier,“ skonštatoval bývalý minister hospodárstva a čestný predseda SaS Richard Sulík.

Medzičasom však cena povoleniek začala rásť a ministerka Saková sa tak podľa neho sa postarala o to, že teplárne za ne budú musieť platiť o 7 mil. eur viac. Tento fakt by sa pritom mal preniesť aj do vyšších cien tepla.

Ako doplnil bývalý štátny tajomník rezortu hospodárstva a expert SaS pre energetiku Karol Galek, cena povoleniek tvorí z koncovej ceny tepla asi 15 %.