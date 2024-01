Rokovania o tranzite ruského plynu cez Ukrajinu nás ešte len čakajú, Eustream je však pripravený na všetko

Pokračovanie tranzitu ruského zemného plynu cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej na západ má z pohľadu zachovania pozitívnej bilancie dostupnosti plynu v regióne logiku. Myslí si to slovenský prepravca zemného plynu, spoločnosť Eustream. Ako uviedol pre agentúru SITA hovorca Eustreamu Pavol Kubík, ide o tému, ktorá podľa ich názoru ešte bude predmetom budúcich rokovaní.

Tretí subjekt by objednal prepravu

Eustream je presvedčený, že ak by sa aj na predĺžení kontraktu o tranzite plynu nedohodli ukrajinská a ruská strana, stále je tu diskutovaná možnosť zapojiť do celého procesu tretiu stranu. Napríklad konzorcium európskych odberateľov, ktorí by plyn preberali na rusko-ukrajinskej hranici.