Začali sa politické hry o preprave ruského plynu cez Ukrajinu, Slovensko sa bude snažiť tranzit zachovať

O budúcnosti prepravy ruského zemného plynu cez Ukrajinu na západ sa evidentne začali politické hry. Vyjadrenia politikov sa začínajú v tejto otázke rozchádzať.

V každom prípade sa Slovensko bude podľa svojho premiéra Roberta Fica snažiť, aby sa preprava ruského zemného plynu cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej na západ neprerušila ani po roku 2024.

Ficova vynikajúca správa

Koncom tohto roka totiž končia zmluvy medzi ukrajinskými a ruskými firmami o preprave plynu cez územie Ukrajiny na západ.

O budúcnosti tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu mali rokovať v stredu na stretnutí aj slovenský premiér Robert Fico a ukrajinský predseda vlády Denys Šmyhaľ.

„Vznikla dohoda, že pravdepodobne bude tranzit ruského plynu cez Ukrajinu pokračovať. Je to vynikajúca správa. Verím, že v krátkom čase dotiahneme do konca všetky tieto záležitosti,“ povedal po stredajšom stretnutí vo videu na sociálnej sieti slovenský premiér Fico.

Vo štvrtok však už ukrajinská strana dementovala slová slovenského predsedu vlády.

Ukrajinci neplánujú ani rokovať

Dohoda o tranzite ruského plynu cez Ukrajinu vyprší na konci tohto kalendárneho roka a Kyjiv nemá v úmysle ju predlžovať, uviedol podľa web informator.ua tlačový odbor ukrajinského premiéra Denysa Šmyhaľa. Ukrajinská strana neplánuje o nových zmluvách o tranzite ruského plynu cez ich územie ani len rokovať.

„Postoj ukrajinskej strany je jasný. Zmluva o tranzite vyprší na konci roka, s Rusmi sa nechystáme rozprávať a zmluvu predlžovať,“ skonštatoval ukrajinský premiér.

Slovenský premiér Fico na aktuálne vyjadrenia ukrajinského premiéra reagoval, že má k nemu rešpekt, ale že nie je taký obratný v politike, ako je on sám.

Odporučil každému politikovi, aby ak nechcel o niečom hovoriť, aby o tom nehovoril, a keď o tom hovorí, tak musí vedieť, že je to predmetom verejnej diskusie.

Tranzit je pre Slovensko dôležitý

Podľa Fica je veľmi dôležité pre Slovensko, aby tranzit ruského plynu cez Ukrajinu pokračoval.

„To nie je iba otázka Slovenska, to je aj otázka Rakúska, Talianska a ďalších krajín, ktoré hovoria, že by nejaký objem plynu mal cez územie Ukrajiny prejsť. Áno chápem z politických dôvodov, že asi ťažko môže podpísať príslušný podnik z Ukrajiny zmluvu s Gazpromom, s ruskou firmou. My tento problém nemáme, takže ak sa nájde nejaké riešenie na tranzit, ktorý zabezpečí Ukrajine tranzitné poplatky ja to privítam. Toto bolo predmetom rozhovorov medzi mnou a pánom Šmyhaľom. Ja chápem, že politická reprezentácia Ukrajiny niektoré momenty z tohto stretnutia vníma negatívne, ale mňa poznáte. Jednoducho ja nie som hovorca iných vlád. Ja som hovorca za Slovenskú republiku, za naše národnoštátne záujmy,“ konštatoval Fico, pričom zdôraznil, že Slovensko má záujem o plyn z Ruskej federácie cez Ukrajinu.

„Urobíme všetko preto, a ak to nebude možné, tak to nebude možné. Ale to bolo predmetom našich rozhovorov,“ uzavrel Fico.