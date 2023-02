Plynárenská firma v Emirátoch očakáva, že predajom svojich akcií získa do dvoch miliárd dolárov

Plynárenská spoločnosť Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) očakáva, že predajom štyroch percent čiže viac ako troch miliárd svojich akcií v prvej verejnej ponuke akcií (IPO) získa do dvoch miliárd dolárov. Znamenalo by to, že hodnota štátnej spoločnosti je do 50,8 miliardy dolárov. Obdobie upisovania akcií sa začalo vo štvrtok a konečnú cenovú ponuku by mali oznámiť 3. marca.

Firma ADNOC má prístup k 95 percentám zásob zemného plynu Spojených arabských emirátov (SAE), ktoré sú siedme najväčšie na svete. Jej divízia ADNOC Gas plynom zásobuje viac ako 60 percent miestneho trhu a exportuje ho do viac ako 20 krajín. Spoločnosť za január až október 2022 vykázala čistý zisk 4,2 miliardy dolárov, čím prekonala zisk za celý rok 2021, ktorý bol v sume 3,6 miliardy dolárov.

Ropa a plyn poháňajú rýchlu transformáciu SAE na domov futuristických miest Dubaj a Abú Zabí a letiska, ktorá v medzištátnej preprave patrí k najrušnejším na svete. Analytici sú presvedčení, že SAE sa snažia maximalizovať zisky v čase, keď sa svet čoraz viac orientuje na obnoviteľné zdroje energií.

SAE uviedli, že investovali viac ako 50 miliárd dolárov do projektov obnoviteľných energií v 70 štátoch a plánujú investovať ďalších 50 miliárd dolárov v priebehu desaťročia.