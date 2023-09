Objem dovozu energií do EÚ klesol, situáciu výrazne ovplyvnila aj vojna na Ukrajine 

Hodnota dovozu energií do Európskej únie (EÚ) v druhom kvartáli tohto roka medziročne klesla o 39,4 percenta a objem ich dovozu vyjadrený v tonách sa znížil o 11,3 percenta. Priemerný mesačný import ropy a ropných produktov z Ruska klesol z 8,7 milióna ton v druhom štvrťroku 2022 na 1,6 milióna ton v druhom kvartáli 2023, čiže o 82 percent.

Podiel Ruska na celkovom dovoze ropy a ropných produktov do EÚ v druhom kvartáli tohto roka klesol na 4 percentá z úrovne 21,6 percenta v rovnakom štvrťroku vlaňajška. Informoval o tom v pondelok štatistický úrad Európskej únie Eurostat.

Objem dovozu zemného plynu na trh Európskej únie sa počas apríla až júna tohto roka medziročne znížil o 17 percent. Priemerný mesačný import zemného plynu z Ruska medziročne oslabil z 5,1 milióna ton na 2,5 milióna ton.

Keďže Rusko sa pre agresiu proti Ukrajine stalo terčom niekoľkých balíkov sankcií, viedlo to k zreteľnému rastu diverzifikácie dodávok energií do EÚ. V druhom kvartáli 2022 bolo Rusko hlavným dodávateľom ropy a ropných produktov do EÚ, ale v druhom štvrťroku tohto roka kleslo na 12. miesto. V rovnakom období sa zvýšil podiel dovozu z Nórska, Kazachstanu, USA a Saudskej Arábie a dôležitým exportérom do EÚ sa stala aj Líbya.