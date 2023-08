Zásoby plynu v Európe dosiahli historicky najvyššiu úroveň, Putin tak opäť zlyhal

Zásoby zemného plynu v Európskej únii (EÚ) dosiahli vo štvrtok historicky najvyššiu úroveň a naplnili sa v dostatočnom predstihu pred zimnou vykurovacou sezónou, zatiaľ čo sa blok naďalej zbavuje energetickej závislosti od Ruska. Informuje o tom portál Politico.

Gas Infrastructure Europe vo štvrtok uviedla, že zásobníky plynu v členských krajinách sú v súčasnosti naplnené na 90,12 %, čím prekročili 90-percentný cieľ, ktorý musí Brusel splniť do novembra.

Požiadavky na zásoby plynu v predstihu

„Dnešné potvrdenie, že sme splnili naše požiadavky na zásoby plynu v predstihu, zdôrazňuje, že EÚ je dobre pripravená na zimu, čo pomôže ďalej stabilizovať trhy v nadchádzajúcich mesiacoch,“ povedala pre Politico eurokomisárka pre energetiku Kadri Simson.

„Trh s energiami v EÚ je v oveľa stabilnejšej pozícii, ako bol v tomto čase minulý rok,“ dodala, no zároveň priznala, že v posledných týždňoch „videli, že trh s plynom zostáva citlivý“ a Komisia ho bude naďalej monitorovať.

Táto správa potvrdzuje úspech Únie pri zbavovaní sa závislosti od ruského plynu, ktorý pred vojnou pokrýval približne 40 % dopytu bloku.

Náhrada chýbajúcich tisíc terawatthodín

Moskva postupne odrezávala svojich zákazníkov v EÚ, znižovala a nakoniec zastavila dodávky prostredníctvom plynovodov Jamal – Európa a Nord Stream a zároveň znížila objemy plynu, ktoré sa do EÚ dostávali cez Ukrajinu. Únia reagovala presunom k iným dodávateľom a znížením dopytu.

V prvých 32 týždňoch roku 2022 sa podiel ruského plynu na dovoze do EÚ znížil na 23,6 % a v tomto roku je to zatiaľ len 8,4 %. Záväzok EÚ ukončiť nákupy ruského plynu do roku 2027 je tak na dosah.

„Je to určite úspech,“ skonštatoval analytik bruselského think tanku Bruegel Giovanni Sgaravatti. „Pre Komisiu, pre energetický trh, ale ešte viac pre vlády členských štátov, ktoré pomerne dobre zareagovali a v priebehu roka nahradili chýbajúcich tisíc terawatthodín ruského plynu,“ pokračoval.

Dovoz plynu z USA

Ruský plyn z veľkej časti nahradil dovoz z USA, Nórska, Azerbajdžanu a ďalších krajín, čím sa ceny oproti ich vrcholu v roku 2022 dramaticky znížili. Holandský index cien plynu TTF dosiahol v auguste minulého roka 320 eur za megawatthodinu, zatiaľ čo tento týždeň sa pohyboval okolo 38 eur.

Cena plynu je však stále vyššia ako pred vojnou, keď sa pohybovala okolo 20 eur za megawatthodinu, čo znamená vyššie účty pre domácnosti a nižšiu produktivitu európskeho priemyslu.

Zvýšená výrobná kapacita LNG

„Veľkoobchodné ceny plynu sú síce podstatne nižšie ako pred rokom, keď trh zasiahlo vypnutie plynovodu Nord Stream, ale stále sú citeľne drahšie ako historické ceny plynu za posledné desaťročie,“ poznamenal vedúci oddelenia analýzy trhu s plynom v spoločnosti ICIS Tom Marzec-Manser a upozornil, že obchodníci sa stále obávajú o dodávky.

„Skutočnosť, že európske zásobníky sú takmer plné skôr ako zvyčajne – zvyčajne dosahujú túto úroveň okolo októbra – bohužiaľ nemusí nevyhnutne znamenať, že cena bude ďalej klesať. Uskladnený plyn vás môže počas zimy dostať len do istej miery a ak bude zima studená, je určité riziko. To zatiaľ udržiava cenu plynu na vysokej úrovni,“ vysvetlil.

Analytici však podľa Politica očakávajú, že toto bude posledná zima, keď bude možný nedostatok plynu vyvolávať vážne obavy, keďže v polovici roka 2024 by mali uviesť do prevádzky zvýšenú výrobnú kapacitu skvapalneného zemného plynu (LNG) od dodávateľov ako sú Katar a USA.

Izolovaná ruská ekonomika

Viaceré stredoeurópske krajiny sú však stále závislé od ruského dovozu prostredníctvom plynovodov vedúcich cez Ukrajinu. Kyjev pritom naznačil, že nemá v úmysle opätovne rokovať o tranzitnej dohode, ktorej platnosť vyprší koncom budúceho roka. To teda predstavuje pevný termín pre krajiny, ktoré sú stále závislé od fosílnych palív z Moskvy.

Strata najspoľahlivejších európskych zákazníkov je pre Kremeľ veľkou ranou. Príjmy z vývozu energií sa za prvých sedem mesiacov tohto roka znížili o 41 % na 43,4 miliardy dolárov, uviedlo ruské ministerstvo financií. Rubeľ medzitým klesol na 16-mesačné minimum a tento týždeň sa prepadol cez symbolickú hranicu viac ako 100 rubľov za dolár.

To Rusku komplikuje ďalšie podporovanie izolovanej ekonomiky, vyplácanie miezd vojakom a nákup zbraní zo zahraničia. Podľa Natashe Kuhrt z Katedry vojnových štúdií na londýnskej King’s College v Londýne, „v konečnom dôsledku vláda uprednostní vojenské výdavky“, zatiaľ čo ekonomické ťažkosti budú znamenať problémy pre mnohých bežných Rusov.

Moskovská výskumná spoločnosť Romir v stredu zverejnila prieskum medzi 3 500 Rusmi, podľa ktorého takmer každý piaty musí znižovať svoje výdavky na potraviny a základné tovary, aby ušetril, čo je o tri percentá viac ako pred mesiacom.