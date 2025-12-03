Nórska vláda preskúma možnosti odklonenia ekonomiky od ťažby ropy a plynu

Nórsko v stredu oznámilo, že zriadi komisiu, ktorá preskúma možnosti odpútania sa od ekonomickej závislosti od ropy a plynu, čo je záväzok, ktorý Strana zelených získala výmenou za podporu vládneho návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2026.
Nórsko, ktoré je najväčším producentom ropy a zemného plynu v Európe s výnimkou Ruska, vďačí do značnej miery za svoju prosperitu rozsiahlym zásobám ropy a plynu, ktorých ťažba tiež prispieva ku klimatickej zmene.
Po náročných nočných rokovaniach menšinová vláda Strany práce súhlasila s požiadavkou Strany zelených na zriadenie komisie, ktorá „preskúma viaceré scenáre a opatrenia zamerané na zlepšenie adaptability nórskeho hospodárstva, ale najmä to, ako možno efektívnejšie využívať pracovnú silu a prírodné zdroje, keďže nórsky kontinentálny šelf vstupuje do novej fázy, ktorá sa vyznačuje poklesom produkcie ropy a plynu,“ uviedla vláda.
Vo svojom volebnom programe pred septembrovými parlamentnými voľbami žiadali zelení, aby krajina prijala plán na postupné ukončenie ťažby uhľovodíkov do roku 2040.